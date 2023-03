Ranking ATP: Rune supera Nadal, Nardi numero 10 d'Italia

Novak Djokovic mantiene la vetta dei Pepperstone ATP Rankings, la classifica ATP che si basa sui migliori risultati nelle ultime 52 settimane. Il serbo, che ha rinunciato a giocare a Indian Wells, conserva grandi chances di restare numero 1 del mondo anche dopo il "Sunshine Double", l'accoppiata dei primi due Masters 1000 della stagione in California e a Miami.

Per superarlo, infatti, il numero 2 Carlos Alcaraz dovrebbe vincere Indian Wells. E poi trionfare anche a Miami, dove è campione in carica, per restare eventualmente numero 1. Ma non è nemmeno sicuro che giocherà i due tornei, a causa dell'infortunio per cui ha saltato Acapulco. Al numero 3 Stefanos Tsitsipas, invece, basterebbe, se così si può dire, un titolo e una finale.

In questa settimana di attese e di conferme, Daniil Medvedev ha ulteriormente riavvicinato la Top 5 mentre Holger Rune ha migliorato il suo best ranking. I punti della semifinale all'ATP 500 di Acapulco hanno proiettato alla posizione numero 8 il danese arrivato più in alto nella storia del ranking ATP introdotto nel 1973.

In Top 100, due giocatori hanno guadagnato più di venti posizioni questa settimana. Il primato spetta al cileno Nicolas Jarry, che balza avanti di 35 posti grazie al titolo a Santiago, il secondo in carriera. Il cileno è numero 52, 100 posizioni più su rispetto alla sua classifica di inizio stagione.

Ne ha guadagnate 21, invece, l'australiano Max Purcell che ha battuto Luca Nardi nella finale del Challenger di Pune. Grazie a questo risultato Purcell, che ha ottenuto i suoi successi più significativi in doppio, è entrato per la prima volta in Top 100 in singolare.

RANKING ATP, LA TOP 20 (06-03-2023)

1 Novak Djokovic (SRB) 7.160 punti

2 Carlos Alcaraz (ESP) 6.780

3 Stefanos Tsitsipas (GRE) 5.805

4 Casper Ruud (NOR) 5.560

5 Taylor Fritz (USA) 3.795

6 Daniil Medvedev 3.775 +1

7 Andrey Rublev 3.660 -1

8 Holger Rune (DEN) 3.321 +2

9 Rafael Nadal (ESP) 3.315 -1

10 Felix Auger-Aliassime (CAN) 3.245 -1

11 Hubert Hurkacz (POL) 3.110

12 Cameron Norrie (GBR) 2.815

13 Jannik Sinner (ITA) 2.655

14 Alexander Zverev (GER) 2.500 +2

15 Karen Khachanov 2.470 -1

16 Frances Tiafoe (USA) 2.395 -1

17 Pablo Carreno Busta (ESP) 2.240

18 Alex de Minaur (AUS) 2.165 +4

19 Tommy Paul (USA) 2.000 +4

20 Borna Coric (CRO) 1.905

Veniamo agli italiani. Se ne contano sempre diciannove nella Top 200 del ranking ATP questa settimana. Il numero 1 è Jannik Sinner, numero 13 del mondo, che ha 590 punti da recuperare rispetto all'attuale numero 10 del mondo, il canadese Felix Auger-Aliassime. Tra i due anche Cameron Norrie e Hubert Hurkacz. Tra Indian Wells e Miami, Sinner perderà 270 punti guadagnati nei due tornei un anno fa, come il britannico. Il polacco, invece, ne "difende" 450. Dunque Sinner può pensare di avvicinare e di raggiungere nuovamente la Top 10 dopo i primi due Masters 1000 della stagione.

Intanto Lorenzo Sonego è tornato in Top 60 grazie al quarto di finale all'ATP 500 di Dubai, perso contro Alexander Zverev dopo il bel successo su Auger-Aliassime. Da segnalare anche il progresso di Luca Nardi. Il marchigiano, finalista al Challenger di Pune, guadagna 23 posizioni ed è oggi numero 128 del mondo, appena due posti sotto il suo beat ranking.

RANKING ATP, LA TOP 20 DEGLI ITALIANI (06-03-2023)

1 (13) Jannik Sinner 2.655 punti

2 (21) Lorenzo Musetti 1.855 -3

3 (23) Matteo Berrettini 1.780 +1

4 (59) Lorenzo Sonego 835 +8

5 (88) Fabio Fognini 643 -6

6 (91) Marco Cecchinato 605

7 (114) Matteo Arnaldi 498 -3

8 (115) Francesco Passaro 496 -5

9 (122) Giulio Zeppieri 474 -7

10 (128) Luca Nardi 452 +23

11 (141) Raul Brancaccio 430 -12

12 (150) Mattia Bellucci 392

13 (165) Flavio Cobolli 353 +1

14 (166) Franco Agamenone 350 -2

15 (167) Francesco Maestrelli 350 +8

16 (180) Luciano Darderi 329 +4

17 (182) Riccardo Bonadio 325

18 (189) Andrea Pellegrino 312 +1

19 (196) Matteo Gigante 303 -4

20 (216) Andrea Vavassori 260 -1