Ranking ATP: Sinner e Musetti in Top 20, 12 italiani tra i primi 150

L'Italia ha di nuovo due Top 20 nei Pepperstone ATP Rankings, la classifica ATP che si basa sui risultati delle ultime 52 posizioni. Sono i due protagonisti del primo quarto di finale tutto italiano in un Masters 1000 dal 1990, andato in scena a Monte-Carlo: Jannik Sinner, numero 8 e primo dopo i Fab 4 a raggiungere la semifinale a Indian Wells, Miami e nel Principato nella stessa stagione; e Lorenzo Musetti, arrivato alla sfida poi persa contro Sinner grazie al successo su Novak Djokovic, il suo primo in carriera contro un numero 1 del mondo. Il carrarino è così risalito alla posizione numero 20 in classifica.

A Monte-Carlo, Musetti ha fermato al secondo turno la corsa di Luca Nardi che ha comunque vinto nel Principato la sua prima partita in un Masters 1000 e ha guadagnato 17 posizioni: è l'italiano che ha fatto i maggiori progressi rispetto alla scorsa settimana tra i primi venti in classifica ATP. Con Nardi, oggi numero 142 del mondo, l'Italia conta 12 giocatori tra i primi 150 del mondo: solo USA e Francia ne hanno di più.

Infine, come ha già ricordato su SuperTennis Luca Marianantoni, è uscito dalla Top 100 Fabio Fognini per la prima volta dopo quattordici anni, dal dal 20 aprile 2009.

Fognini è rimasto tra i primi cento del mondo per 708 settimane di fila (senza considerare le 22 per le classifiche congelate per covid del 2020). Per permanenza consecutiva nei Top 100, Fabio è il ventesimo nella storia dell'ATP, al pari di Boris Becker che lo è stato per 708 settimane dal 10 dicembre 1984 al 5 luglio 1998.

PEPPERSTONE ATP RANKINGS, LA TOP 20 DEGLI ITALIANI (17-04-2023)

1 (8) Jannik Sinner 3.525

2 (20) Lorenzo Musetti 1.930 +1

3 (22) Matteo Berrettini 1.832

4 (45) Lorenzo Sonego 915

5 (85) Marco Cecchinato 688 -4

6 (103) Fabio Fognini 568 -6

7 (105) Matteo Arnaldi 560 -3

8 (124) Giulio Zeppieri 489

9 (125) Francesco Passaro 486 +5

3(137) Raul Brancaccio 426 -2

11 (14) Luca Nardi 412 +16

12 (147) Franco Agamenone 389 +1

13 (151) Mattia Bellucci 380 +1

14 (168) Francesco Maestrelli 355 +6

15 (172) Andrea Vavassori 344 +4

16 (173) Andrea Pellegrino 341 +1

17 (179) Riccardo Bonadio 330 +1

18 (188) Luciano Darderi 308 -7

19 (195) Matteo Gigante 295 +1

20 (208) Flavio Cobolli 277 -4

RANKING ATP, GLI SCENARI PER IL NUMERO 1

Novak Djokovic resta numero 1 del mondo ma da qui al Roland Garros, oltre a Carlos Alcaraz, c'è almeno un terzo concorrente per la vetta del ranking: Daniil Medvedev. Nel 2022, sulla terra rossa, Djokovic ha guadagnato 1870 punti, 1000 dei quali grazie al titolo agli Internazionali BNL d'Italia. Punti che non potrà più contare dopo i corrispondenti tornei di quest'anno, sostituiti da quelli guadagnati nelle prossime settimane. Alcaraz ne difende 1860, concentrati soprattutto nelle prossime tre settimane: i 500 del titolo a Barcellona e i 1000 del trionfo di Madrid. Medvedev ha 2000 punti di ritardo da Djokovic, un distacco pari al bottino garantito da un trofeo Slam, ma a parte i 180 punti ottenuti arrivando agli ottavi di finale che scadranno al Roland Garros, Medvedev sul rosso ha solo da guadagnare in termini di punti.

Questa settimana festeggia anche il suo amico Alxander Shevchenko, con cui ha giocato infinite partite ai videogame durante il lockdown del 2020. Il 22enne allenato da Gunter Bresnik è entrato per la prima volta in Top 100 grazie a risultati consistenti nei Challenger. Ha vinto a Tenerife-1 a gennaio, poi ha raggiunto la finale al Challenger 175 di Phoenix, il primo dei "Super Challenger" stagionali, stessa categoria del Piemonte Open Intesa San Paolo e del Sardegna Open.

PEPPERSTONE ATP RANKINGS - TOP 20 (17-04-2023)

1 Novak Djokovic (SRB) 7.240 punti

2 Carlos Alcaraz (ESP) 6.770

3 Casper Ruud (NOR) 5.255 +1

4 Daniil Medvedev 5.240 +1

5 Stefanos Tsitsipas (GRE) 4.950 -2

6 Andrey Rublev 4.380

7 Holger Rune (DEN) 3.865 +2

8 Jannik Sinner (ITA) 3.525

9 Felix Auger-Aliassime (CAN) 3.450

10 Taylor Fritz (USA) 3.245

11 Karen Khachanov 2.900 +1

12 Frances Tiafoe (USA) 2.870 -1

13 Cameron Norrie (GBR) 2.735 +1

14 Rafael Nadal (ESP) 2.715 +1

15 Hubert Hurkacz (POL) 2.660 -2

16 Alexander Zverev (GER) 2.140

17 Pablo Carreno Busta (ESP) 2.095

18 Tommy Paul (USA) 2.070

19 Alex de Minaur (AUS) 2.050

20 Lorenzo Musetti (ITA) 1.930 +1