Ranking ATP: Sinner sorpassa Nadal e 'vede' la Top 10

Grazie alla semifinale al Masters 1000 di Indian Wells, per la prima volta in carriera Jannik Sinner è davanti a Rafa Nadal nei Pepperstone ATP Rankings, la classifica basata sui risultati delle ultime 52 settimane. Il maiorchino, come abbiamo già raccontato su SuperTennis, è fuori dalla Top 10 per la prima volta da quando vi è entrato, il 25 aprile del 2005. Vi è rimasto ininterrottamente per 912 settimane.

L'altoatesino ha guadagnato altre due posizioni ed è salito questa settimana al numero 11 alla vigilia del secondo Masters 1000 della stagione a Miami dove l'anno scorso ha raggiunto i quarti di finale.

Complessivamente l'Italia mantiene sei giocatori in Top 100 e diciannove in Top 200. Ma Andrea Vavassori è vicinissimo a diventare il ventesimo italiano tra i primi 200 del mondo. Il torinese ha infatti guadagnato 14 posizioni, il salto in avanti più cospicuo nella Top 20 tricolore in classifica. La semifinale del Challenger da 80 mila dollari sulla terra battuta a Viña del Mar l'ha spinto questa settimana alla posizione numero 202.

RANKING ATP, LA TOP 20 ITALIANA (20-03-2023)

1 (11) Jannik Sinner 2.925 punti +2

2 (21) Lorenzo Musetti 1.840

3 (23) Matteo Berrettini 1.732

4 (59) Lorenzo Sonego 835 +1

5 (91) Fabio Fognini 628 -3

6 (94) Marco Cecchinato 605 -3

7 (115) Francesco Passaro 497 +1

8 (116) Matteo Arnaldi 496 -1

9 (124) Giulio Zeppieri 474 -1

10 (130) Luca Nardi 452 -2

11 (136) Raul Brancaccio 431 +5

12 (148) Mattia Bellucci 395 +2

13 (166) Franco Agamenone 359

14 (171) Francesco Maestrelli 348 -4

15 (173) Luciano Darderi 339 +7

16 (176) Riccardo Bonadi 334 +6

17 (177) Flavio Cobolli 332 -12

18 (184) Andrea Pellegrino 321 +5

19 (199) Matteo Gigante 288 -3

20 (202) Andrea Vavassori 286 +14

RANKING ATP, ALCARAZ TORNA NUMERO 1

Carlos Alcaraz, secondo giocatore dopo Rafa Nadal a vincere tre Masters 1000 prima di compiere vent'anni, torna numero 1 del mondo. Ma la sfida a Novak Djokovic è appena iniziata. Il serbo, assente anche a Miami dopo Indian Wells in quanto non vaccinato contro il COVID-19, tornerà infatti in vetta alla classifica il prossimo 3 aprile se il murciano non confermerà il titolo vinto l'anno scorso al Miami Open presented by Itau.

Se infatti si tolgono ad Alcaraz i 1000 punti del successo di Miami di un anno fa, che non potrà più conteggiare alla fine di questa edizione, Djokovic ha un vantaggio di 740 punti. Considerato che la finale di un Masters 1000 ne vale 600, Alcaraz può colmarlo solo vincendo il titolo.

Una cosa, comunque, è certa. Alcaraz resterà numero 1 fino al 3 aprile, la domenica della finale di Miami, e dunque arriverà a 22 settimane complessive in vetta al ranking ATP. A 19 anni, può vantare più settimane da numero 1 del mondo di giocatori come Daniil Medvedev (16), Andy Roddick (13), Boris Becker (12), Marat Safin (9), John Newcombe (8), e del suo allenatore Juan Carlos Ferrero (8). Per un'ulteriore paragone, Yevgeny Kafelnikov, Thomas Muster, Marcelo Rios, Carlos Moya e Patrick Rafter, tutti insieme, arrivano a sommare solo 21 settimane da numero 1 ATP.

La sfida Alcaraz-Djokovic per il posto di numero 1 del mondo si accenderà ancora nella stagione sulla terra rossa. L'anno scorso, infatti, da Monte-Carlo al Roland Garros, hanno ottenuto praticamente lo stesso totale di punti: Djokovic 1.880, Alcaraz 1.870.

RANKING ATP, LA TOP 20 (20-03-2023)

1 Carlos Alcaraz (ESP) 7.420 +1

2 Novak Djokovic (SRB) 7.160 -1

3 Stefanos Tsitsipas (GRE) 5.770

4 Casper Ruud (NOR) 5.560

5 Daniil Medvedev 4.330 +1

6 Felix Auger-Aliassime (CAN) 3.415 +4

7 Andrey Rublev 3.390

8 Holger Rune (DEN) 3.325

9 Hubert Hurkacz (POL) 3.065 +2

10 Taylor Fritz (USA) 2.975 -5

11 Jannik Sinner (ITA) 2.925 +2

12 Cameron Norrie (GBR) 2.815

13 Rafael Nadal (ESP) 2.715 -4

14 Frances Tiafoe (USA) 2.710 +2

15 Alexander Zverev (GER) 2.580 -1

16 Karen Khachanov 2.505 -1

117 Pablo Carreno Busta (ESP) 2.230

18 Alex de Minaur (AUS) 2.085

19 Tommy Paul (USA) 2.045

20 Borna Coric (CRO) 1.905