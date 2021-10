Ranking ATP: Sonego a un passo dalla Top 20, “best” anche per Norrie e Korda

Non cambia la top ten del ranking mondiale ATP, sempre guidata da Novak Djokovic: il 34enne serbo, diventato per la prima volta numero 1 del mondo il 4 luglio 2011 e al suo quinto periodo in cima al ranking, dopo aver strappato a Roger Federer il record all-time porta a 341 le sue settimane complessive sul trono.

Alle sue spalle, ora distanziato di 1058 punti, il russo Daniil Medvedev, con il greco Stefanos Tsitsipas sul terzo gradino del podio (best ranking). Conferma al quarto posto anche per il tedesco Alexander Zverev, seguito nell’ordine dal russo Andrey Rublev e dallo spagnolo Rafa Nadal (a sua volta allunga la striscia record a 837 settimane consecutive in top ten).

Si mantiene sulla settima poltrona (best ranking per lui) Matteo Berrettini - entrato in top ten nel novembre 2019 -, sempre a 642 punti dal campione di Manacor, che ha chiuso in 2021 in anticipo, proprio come l’austriaco Dominic Thiem, ottavo. Quindi in nona piazza l’elvetico Roger Federer (destinato ad uscire dalla Top 10 dopo Indian Wells) e a chiudere l’elite del circuito maschile il norvegese Casper Ruud, che rafforza la sua posizione con il titolo a San Diego, il quinto per lui in questo 2021 da applausi.

L’unica variazione nei top 20 è il progresso del francese Gael Monfils, che con la finale a Sofia (battuto da Jannik Sinner) risale due posti ed è 18°.

Ritoccano il proprio record personale l’azzurro Lorenzo Sonego (dettagli nella sezione dedicata agli italiani), ora vicinissimo alla Top 20, e il britannico Cameron Norrie, finalista in California, che guadagna due posizioni portandosi al 26° posto.

Fa segnare un nuovo best ranking lo statunitense Sebastian Korda, ora al numero 40 (+2), così come sono da “best” anche l’australiano James Duckworth, che sale altri due gradini e arriva al numero 54, il coreano Soonwoo Kwon (55°, +2) e l’americano Marcos Giron, che compie un balzo di undici posizioni, fino al 56° posto, grazie alla semifinale a Sofia.

Ritocca il proprio record personale pure il francese Arthur Rinderknech, salendo al numero 70 ATP (+4), come pure altri due Next Gen a stelle e strisce, ovvero Jenson Broeksby, adesso al 76° posto (+3), e Brandon Nakashima, al numero 79 (+4), in piena corsa per Milano.

Lo “scalatore” della settimana, almeno in Top 100, è lo svizzero Henri Laaksonen, che vincendo il ricco challenger francese di Orleans salta in un colpo solo venti posizioni arrivando alla casella 98, non lontano dal suo miglior piazzamento (93° posto, datato 2017).

Vede sempre più vicina la Top 100 l’argentino Juan Manuel Cerundolo, ora al numero 102 (+1), come pure il francese Hugo Gaston, adesso 111° (+5).

Il primo centro a livello challenger (a Lisbona, fermando la corsa di Andrea Pellegrino) consente al kazako Dmitry Popko di avanzare di ventitre posti e salire al numero 164, suo nuovo best ranking.

CLASSIFICA ATP - TOP TEN

1 Djokovic, Novak (SRB) 0 11.633 punti

2 Medvedev, Daniil (RUS) 0 10.575

3 Tsitsipas, Stefanos (GRE) 0 8.175

4 Zverev, Alexander (GER) 0 7.603

5 Rublev, Andrey (RUS) 0 6.130

6 Nadal, Rafael (ESP) 0 5.815

7 BERRETTINI, Matteo (ITA) 0 5.173

8 Thiem, Dominic (AUT) 0 4.495

9 Federer, Roger (SUI) 0 3.765

10 Ruud, Casper (NOR) 0 3.615

L’Italtennis apre il mese di ottobre con tre giocatori fra i primi 21 (quattro in Top 30) e nove nei top 100 della classifica mondiale ATP. Matteo Berrettini (entrato prepotentemente in top ten a novembre 2019: quarto azzurro nell'Era Open a riuscirci), primo italiano di sempre a raggiungere la finale a Wimbledon, si conferma sulla settima poltrona, sempre a 642 punti da Rafa Nadal che ha chiuso il 2021 in anticipo, così come Dominic Thiem, ottavo dietro al romano.

Mantiene la 14esima posizione grazie al successo bis a Sofia Jannik Sinner, mentre con i quarti raggiunti a San Diego avanza di due gradini Lorenzo Sonego, al 21° posto, a ritoccare ancora il proprio best ranking, ad appena 39 punti da Reilly Opelka, alla casella numero 20.

Un passo avanti pure per Fabio Fognini (30°), è stabile Lorenzo Musetti al numero 61, mentre Gianluca Mager grazie ai quarti a Sofia recupera sette posizioni portandosi al 71° posto.

In progresso anche Marco Cecchinato (78°, +4), Stefano Travaglia, che con il titolo nel challenger rumeno di Sibiu sale otto posti ed è al numero 89, e Andreas Seppi (93°, +2), il nono azzurro in Top cento.

Da segnalare i best ranking per Franco Agamenone (226°, +8), Andrea Pellegrino (228°, +30) e i Next Gen Flavio Cobolli (243°, +14) e Giulio Zeppieri (244°, +1).

CLASSIFICA ATP - ITALIANI TOP 15

7 Berrettini, Matteo (ITA) 0 5.173 punti

14 Sinner, Jannik (ITA) 0 2.895

21 Sonego, Lorenzo (ITA) +2 2.122

30 Fognini, Fabio (ITA) +1 1.664

61 Musetti, Lorenzo (ITA) 0 1.028

71 Mager, Gianluca (ITA) +7 955

78 Cecchinato, Marco (ITA) +4 896

89 Travaglia, Stefano (ITA) +8 841

93 Seppi, Andreas (ITA) +2 809

145 Caruso, Salvatore (ITA) -17 513

152 Gaio, Federico (ITA) +2 463

185 Giannessi, Alessandro (ITA) -4 383

207 Moroni, Gian Marco (ITA) -2 320

208 Marcora, Roberto (ITA) -2 320

212 Giustino, Lorenzo (ITA) +1 308

Casper Ruud fa un bel passo avanti verso le Nitto ATP Finals, da quest'anno (e per i successivi quattro) ospitate a Torino. Il norvegese grazie al titolo a San Diego scavalca il polacco Hubert Hurkacz e si riprende l’ottava posizione nella Race to Turin, che poi sarebbe in pratica la settima considerando che Rafael Nadal ha chiuso con largo anticipo la stagione 2021.

E’ in corsa comunque anche Jannik Sinner, che bissando il trofeo a Sofia sale al 10° posto distanziato di 270 punti dal polacco e dunque, numeri alla mano, negli ultimi appuntamenti del calendario 2021 si giocherà uno degli ultimi due pass, a cominciare dall’imminente Masters 1000 di Indian Wells.

Sono infatti già qualificati matematicamente i primi quattro in classifica, ovvero Novak Djokovic, Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas e Alexander Zverev, mentre pure Matteo Berrettini, al sesto posto, è assai vicino al traguardo.

1 Djokovic, Novak (SRB) 0 8.370 punti

2 Medvedev, Daniil (RUS) 0 6.380

3 Tsitsipas, Stefanos (GRE) 0 5.470

4 Zverev, Alexander (GER) 0 4.915

5 Rublev, Andrey (RUS) 0 4.030

6 BERRETTINI, Matteo (ITA) 0 3.955

7 Nadal, Rafael (ESP) 0 2.985

8 Ruud, Casper (NOR) +1 2.925

9 Hurkacz, Hubert (POL) -1 2.775

10 SINNER, Jannik (RUS) +1 2.505

11 Auger-Aliassime, Felix -1 2.320

12 Karatsev, Aslan (RUS) 0 1.940

13 Carreno Busta, Pablo (ESP) 0 1.880

14 Norrie, Cameron (GBR) +1 1.840

15 Shapovalov, Denis (CAN) -1 1.790

16 Bautista Agut, Roberto (ESP) 0 1.585

17 Schwartzman, Diego (ARG) 0 1.525

18 Opelka, Reilly (USA) 0 1.460

19 SONEGO, Lorenzo (ITA) 0 1.395

......

34 FOGNINI, Fabio (ITA) -1 1.015

……

45 MUSETTI, Lorenzo (ITA) -3 876