Ranking WTA 5 italiane in top 100: Bronzetti è 'best'

Indicazioni positive per le prime dieci tenniste italiane nella classifica mondiale femminile pubblicata stamane dalla WTA. Davanti a tutte c’è sempre Martina Trevisan, che però fa un passo indietro ed è 28esima. La 29enne mancina toscana in questo 2022 oramai avviato alla conclusione ha conquistato il suo primo trofeo WTA sulla terra battuta di Rabat ed ha raggiunto le semifinali al Roland Garros, miglior risultato in carriera in uno Slam.

Alle sue spalle “best ranking” per Lucia Bronzetti, che guadagna quattro posizioni ed è ora numero 56. Quattro posti guadagnati rispetto a sette giorni fa anche per Jasmine Paolini, che risale al numero 59. Scende di un gradino, invece, Elisabetta Cocciaretto: la 21enne di Fermo, che a inizio marzo era al numero 242, questa settimana è numero 65. Trevisan, Bronzetti, Paolini e Cocciaretto sono a Glasgow con la nazionale azzurra per le Billie Jean King Cup Finals.

Fa due passi avanti Camila Giorgi, ferma dagli ultimi Us Open, che risale al numero 67, mentre subito fuori dalla top 100 fa cinque passi indietro Sara Errani, che scende al numero 109.

Stabile Lucrezia Stefanini, sempre al numero 142 (a -2 dal primato personale), mentre scivola indietro di due posti Camilla Rosatello, ora al numero 230. Infine da segnalare il “best ranking” di Nuria Brancaccio, che sale altri tre gradini ed è numero 267, mente è stabile Matilde Paoletti, che occupa sempre la posizione n.298.

CLASSIFICA WTA - TOP TEN ITALIANE (08 -11-2022)

28. Trevisan, Martina (ITA) 1.570

56. Bronzetti, Lucia (ITA) 906

59. Paolini, Jasmine (ITA) 880

65. Cocciaretto, Elisabetta (ITA) 855

67. Giorgi, Camila (ITA) 836

109. Errani, Sara (ITA) 566

142. Stefanini, Lucrezia (ITA) 450

230. Rosatello, Camila (ITA) 276

267. Brancaccio, Nuria (ITA) 226

298. Paoletti, Matilde (ITA) 202

Con la conclusione delle WTA Finals a Fort Worth, cala di fatto il sipario sulla stagione 2022. La dominatrice della top ten del ranking è sempre la polacca Iga Swiatek, eliminata a sorpresa in semifinale in Texas (da Sabalenka): la 21enne di Varsavia chiuderà l’anno mantenendo ben più del doppio dei punti rispetto alla seconda in classifica, la tunisina Ons Jabeur mentre in terza posizione c’è la statunitense Jessica Pegula, che conferma il “best ranking”.

Primato personale eguagliato dalla nuova “maestra”, la francese Caroline Garcia, che con il successo a Forrth Worth torna a sedersi su quella quarta poltrona che aveva già occupato a settembre 2018. Alle sue spalle guadagna due posizioni anche la bielorussa Aryna Sabalenka, uscita sconfitta dalla finale texana. Al sesto posto c’è la greca Maria Sakkari, subito davanti all’altra statunitense Coco Gauff. Le russe Daria Kasatkina, ottava, e Veronika Kudermetova, nona, ribadiscono i rispettivi “best” mentre a chiudere l’élite mondiale c’è la rumena Simona Halep.

CLASSIFICA WTA - TOP TEN ASSOLUTA (08-11-2022)

1. Swiatek, Iga (POL) 11.085 punti

2. Jabeur, Ons (TUN) 5.055

3. Pegula, Jessica (USA) 4.691

4 Garcia, Caroline (FRA) 4.375

5. Sabalenka, Aryna (BLR) 3.925

6. Sakkari, Maria (GRE) 3.871

7. Gauff, Coco (USA) 3.646

8. Kasatkina, Daria (RUS) 3.435

9. Kudermetova, Veronika (RUS) 2.795

10. Halep, Simona (ROU) 2.661