Ranking WTA 5 italiane in top 100: Cocciaretto che best!

Tante notizie positive per le prime dieci tenniste italiane nella classifica mondiale femminile pubblicata stamane dalla WTA. Davanti a tutte c’è sempre Martina Trevisan, che però fa un passo indietro ed è 27esima. La 28enne mancina toscana in questo 2022 oramai avviato alla conclusione ha conquistato il suo primo trofeo WTA sulla terra battuta di Rabat ed ha raggiunto le semifinali al Roland Garros, miglior risultato in carriera in uno Slam.

Alle sue spalle c’è Lucia Bronzetti, che recupera un’altra posizione ed è ora numero 60. Con la vittoria nell’ITF da 100mila dollari di Les Franqueses del Valles scala 15 posti Jasmine Paolini, che risale al numero 63. Stessa variazione per Elisabetta Cocciaretto: la 21enne di Fermo, grazie al primo successo in un WTA 125k sul cemento messicano di Tampico, fa anche lei un balzo di 15 gradini e va ad accomodarsi sulla poltrona numero 64, firmando l’ennesimo “best ranking” di questa stagione, lei che a inizio marzo era scesa fino al numero 242.

Sia Paolini che Cocciaretto scavalcano Camila Giorgi, stabile al numero 69, mentre subito fuori dalla top 100 fa due passi indietro Sara Errani, che scende al numero 104.

Guadagnano sette posizioni Lucrezia Stefanini, che risale al numero 142 (a -2 dal primato personale), ed otto Camilla Rosatello, ora al numero 228. Infine da segnalare i “best ranking” sia per Nuria Brancaccio, numero 270, con un balzo di diciannove posti rispetto alla scorsa settimana, che per Matilde Paoletti, numero 398 con due posizioni guadagnate.

CLASSIFICA WTA - TOP TEN ITALIANE (31 -10-2022)

27. Trevisan, Martina (ITA) 1.600

60. Bronzetti, Lucia (ITA) 906

63. Paolini, Jasmine (ITA) 880

64. Cocciaretto, Elisabetta (ITA) 875

69. Giorgi, Camila (ITA) 836

104. Errani, Sara (ITA) 580

142. Stefanini, Lucrezia (ITA) 437

228. Rosatello, Camila (ITA) 276

270. Brancaccio, Nuria (ITA) 227

398. Paoletti, Matilde (ITA) 202

In attesa della conclusione delle WTA Finals, che scattano oggi a Fort Worth, in Texas, è invariata la top ten del ranking, guidata sempre dalla polacca Iga Swiatek che torna in campo dopo un paio di settimane di pausa: la 21enne di Varsavia mantiene ben più del doppio dei punti rispetto alla seconda in classifica, la tunisina Ons Jabeur mentre in terza posizione c’è la statunitense Jessica Pegula, che conferma il “best ranking”.

Primato personale confermato pure dell’altra statunitense Coco Gauff, quarta davanti alla greca Maria Sakkari, alla francese Caroline Garcia ed alla bielorussa Aryna Sabalenka. Anche le russe Daria Kasatkina, ottava, e Veronika Kudermetova, nona, ribadiscono il “best” mentre a chiudere l’élite mondiale c’è la rumena Simona Halep.

CLASSIFICA WTA - TOP TEN ASSOLUTA (31-10-2022)

1. Swiatek, Iga (POL) 10.335 punti

2. Jabeur, Ons (TUN) 4.555

3. Pegula, Jessica (USA) 4.316

4. Gauff, Coco (USA) 3.271

5. Sakkari, Maria (GRE) 3.121

6. Garcia, Caroline (FRA) 3.000

7. Sabalenka, Aryna (BLR) 2.970

8. Kasatkina, Daria (RUS) 2.935

9. Kudermetova, Veronika (RUS) 2.795

10. Halep, Simona (ROU) 2.661