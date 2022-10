Ranking WTA, 5 italiane in top 100: Cocciaretto sale ancora

- Diverse variazioni per le prime dieci tenniste italiane nella classifica mondiale femminile pubblicata stamane dalla WTA. Davanti a tutte c’è sempre Martina Trevisan, che grazie agli ottavi a Guadalajara, i primi in un WTA 1000, recupera altre due posizioni ed è numero 26, a due passi dal primato personale. La 28enne mancina toscana in questo 2022 ha conquistato il suo primo trofeo WTA sulla terra battuta di Rabat ed ha raggiunto le semifinali al Roland Garros, miglior risultato in carriera in uno Slam.

Alle sue spalle c’è Lucia Bronzetti, che guadagna tre posizioni ed è ora numero 61 scavalcando Camila Giorgi, che scende al numero 69 con nove posti in meno rispetto alla scorsa settimana. Di posizioni ne perde invece undici Jasmine Paolini, ora numero 78.

Marcia spedita Elisabetta Cocciaretto che, grazie al primo match in un main draw 1000 sul cemento messicano (a Guadalajara era partita dalle qualificazioni), scala tredici gradini e si piazza al numero 79, firmando l’ennesimo “best ranking” di questa stagione. Questa settimana la 21enne di Fermo è in gara nel WTA 125k di Tampico, ancora sul cemento messicano. Fa quattro passi avanti anche Sara Errani che risale al numero 102.

Perde sette posizioni Lucrezia Stefanini, che scende al numero 149 mentre è stabile Camilla Rosatello al numero 236. Infine da segnalare i “best ranking” sia per Nuria Brancaccio, numero 289, quattro gradini più su rispetto alla scorsa settimana, che per Matilde Paoletti, numero 300 con un balzo di sedici posti.

CLASSIFICA WTA - TOP TEN ITALIANE (24 -10-2022)

26. Trevisan, Martina (ITA) 1.600

61. Bronzetti, Lucia (ITA) 906

69. Giorgi, Camila (ITA) 836

78. Paolini, Jasmine (ITA) 770

79. Cocciaretto, Elisabetta (ITA) 755

102. Errani, Sara (ITA) 598

149. Stefanini, Lucrezia (ITA) 419

236. Rosatello, Camila (ITA) 270

289. Brancaccio, Nuria (ITA) 210

300. Paoletti, Matilde (ITA) 202

Rivoluzione nella top 10 del ranking WTA guidata dalla polacca Iga Swiatek che si è presa un paio di settimane di pausa e che tornerà in campo solo per le WTA Finals: la 21enne di Varsavia mantiene ben più del doppio dei punti rispetto alla seconda in classifica, la tunisina Ons Jabeur mentre in terza posizione irrompe la campionessa di Guadalajara, la statunitense Jessica Pegula, che sigla il “best ranking”.

Da segnalare i primati personali anche dell’altra statunitense, Coco Gauff, che sale al quarto posto, e delle russe Daria Kasatkina, ottava, e Veronika Kudermetova, nona: per la prima si tratta di un ritorno in top ten, la seconda è invece una “new entry”. Abbandonano invece l’élite mondiale l’estone Anett Kontaveit e la spagnola Paula Badosa.

CLASSIFICA WTA - TOP TEN ASSOLUTA (24-10-2022)

1. Swiatek, Iga (POL) 10.335 punti

2. Jabeur, Ons (TUN) 4.555

3. Pegula, Jessica (USA) 4.316

4. Gauff, Coco (USA) 3.271

5. Sakkari, Maria (GRE) 3.121

6. Garcia, Caroline (FRA) 3.000

7. Sabalenka, Aryna (BLR) 2.970

8. Kasatkina, Daria (RUS) 2.935

9. Kudermetova, Veronika (RUS) 2.795

10. Halep, Simona (ROU) 2.661