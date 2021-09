Ranking WTA: Barty sempre regina, Raducanu che balzo!

La "rivoluzione" di New York non si è ancora abbattuta sull'elite mondiale (ma è solo questione di tempo...), lasciando senza grosse variazioni la top ten del ranking femminile pubblicato dalla WTA. In testa c'è sempre Ashleigh Barty, al comando per l'ottantaseiesima settimana consecutiva (la novantesima complessiva): l'australiana conserva ben 2.355 punti di vantaggio sulla più immediata inseguitrice, la bielorussa Aryna Sabalenka (“best” confermato per lei), che ha rosicchiato qualcosa grazie alla semifinale agli Us Open, con la ceca Karolina Pliskova (+1) a completare il podio.

Guadagna una posizione e risale al quarto posto anche l’ucraina Elina Svitolina mentre ne perde due la giapponese Naomi Osaka, quinta ed oramai sempre più in crisi, subito davanti alla statunitense Sofia Kenin. Quindi al settimo posto best ranking per la ceca Barbora Krejcikova, che guadagna due posizioni rispetto alla classifica pubblicata alla vigilia dello Slam a stelle e strisce, davanti alla polacca Iga Swiatek, stabile in ottava posizione, alla spagnola Garbine Muguruza e all'altra ceca Petra Kvitova che chiude l’elite mondiale (per entrambe un passo avanti).

La "scalatrice" della settimana è la britannica Emma Raducanu che a New York ha compiuto un'impresa storica vincendo il trofeo degli Us Open partendo addirittura dalle qualificazioni, e senza cedere nemmeno un set. Papà rumeno e mamma cinese, nata 18 anni fa a Montreal, in Canada ma cresciuta a Bromley, a sud di Londra, la nuova regina Slam non aveva mai vinto un match in un main draw WTA. Grazie al trionfo a Flushinh Meadows ha fatto un salto di ben 127 (!!!) posti in classifica, passando dal numero 150 al numero 23, naturalmente best ranking.

Ma New York ha detto bene anche ad un'altra giovanissima, Leylah Fernandez, arrivata in finale eliminando, tra le altre, Osaka, Kerber, Svitolina e Sabalenka. Canadese, 19 anni compiti proprio durante il torneo, papà ecuadoregno e mamma filippina, nata a Montreal ma trapiantata in Florida, Leylah vanta già un titolo WTA, vinto quest'anno a Monterrey, oltre alla finale ad Acapulco 2020. Per lei 45 posti in più che la proiettano dal numero 73 al numero 28.

Infine sorrisi anche per l'Italtennis grazie a Martina Trevisan. La 27enne mancina toscana, grazie alla finale nel WTA 125k di Karlsruhe sulla terra tedesca (ed al secondo turno agli Us Open), guadagna 27 posizioni passando dal numero 106 al numero 79, best ranking anche per lei.

CLASSIFICA WTA - TOP TEN



1. Barty, Ashleigh (AUS) 0 10.075 punti

2. Sabalenka, Aryna (BLR) 0 7.720

3. Pliskova, Karolina (CZE) +1 5.315

4. Svitolina, Elina (UKR) +1 4.860

5. Osaka, Naomi (JPN) -2 4.796

6. Kenin, Sofia (USA) 0 4.692

7. Krejcikova, Barbora (CZE) +2 4.668

8. Swiatek, Iga (POL) 0 4.571

9. Muguruza, Garbine (ESP) +1 4.380

10. Kvitova, Petra (CZE) +1 4.060

Camila Giorgi si conferma al 36esimo posto del ranking WTA e mantiene la leadership azzurra. Alle sue spalle, grazie alla finale nel WTA 125k di Karlsruhe sulla terra tedesca (e al secondo turno agli Us Open), c'è Martina Trevisan, che fa un balzo di 27 posti passando dal numero 106 al numero 79 e firma il best ranking. Scavalcata Jasmine Paolini che, grazie al secondo turno a New York, recupera comunque 12 posizioni e risale al numero 87, eguagliando il proprio primato.

Fa due passi avanti anche Sara Errani, sulla poltrona numero 110, mentre scivola indieto di 16 gradini Elisabetta Cocciaretto, sempre alle prese con i postumi dell'infortunio al ginocchio, ora numero 137.

Guadagna 5 posizioni Lucia Bronzetti (ottavi a Karlsruhe), ora numero 167 (ennesimo best ranking), mentre è stabile Giulia Gatto Monticone al numero 200. Continua la scalata di Lucrezia Stefanini, che con 8 posti in più si va ad accomodare sulla poltrona 205 ("best" anche per lei), e di Federica Di Sarra, numero 212 con altre 26 posizioni guadagnate grazie ai quarti nel 60mila dollari di Montreaux. Decima italiana nel ranking Jessica Pieri che perde 11 posti e si assesta al numero 271.

CLASSIFICA WTA - ITALIANE TOP TEN

36. Giorgi, Camila (ITA) 0 1.750 punti

79. Trevisan, Martina (ITA) +27 956

87. Paolini, Jasmine (ITA) +12 903

110. Errani, Sara (ITA) +2 742

137. Cocciaretto, Elisabetta (ITA) -16 560

167. Bronzetti,Lucia (ITA) +5 441

200. Gatto-Monticone, Giulia (ITA) 0 351

205. Stefanini, Lucrezia (ITA) +8 346

212. Di Sarra, Federica (ITA) +26 334

271. Pieri, Jessica (ITA) -11 234