Ranking WTA: “best” Cocciaretto (n.43) e non solo. Guida sempre Swiatek

Diverse belle notizie per le prime dieci tenniste italiane nella classifica mondiale femminile pubblicata stamane dalla WTA dopo il “1000” sulla terra rossa di Roma. Davanti a tutte c’è sempre Martina Trevisan: la 29enne mancina di Firenze, uscita subito di scena a Roma nonostante un match-point a favore contro la ceca Muchova, perde otto posizioni e scende al numero 26. Alle spalle della tennista toscana fa un altro passo avanti Camila Giorgi, che risale al numero 36, mentre ne recupera due anche Elisabetta Cocciaretto, ora numero 43, ennesimo “best ranking” di questa stagione.

Recupera ben 13 posizioni Jasmine Paolini: grazie alla vittoria nel WTA 125 di Firenze risale al numero 52. Otto posti in più anche per la semifinalista (con match-point mancato contro Townsed), Sara Errani - la 35enne di Massa Lombarda ha ritrovato la top cento ad inizio marzo dopo quattro anni e quattro mesi -, ora numero 70. Quattro posizioni in meno, invece, per l’altra semifinalista, Lucia Bronzetti, protagonista di una prima parte di stagione tutt’altro che esaltante, che scende al numero 102. Tutte sono nel main draw di Parigi che scatta domenica 28.

Stabile Lucrezia Stefanini, numero 105, che conferma il “best”, mentre fa quattro passi avanti Nuria Brancaccio, ora numero 174. Primato personale firmato anche da Matilde Paoletti che, grazie ai quarti a Firenze, guadagna ben 27 posti e sale al numero 267. Due passi avanti anche per Camilla Rosatello, ora numero 294. Stefanii e Brancaccio sono impegnate nelle qualificazioni del Roland Garros. Tutte sono impegnate questa settimana nel WTA 1000 di Roma, tra qualificazioni e tabellone principale.

CLASSIFICA WTA - TOP TEN ITALIANE (22-05-2023)

26. Trevisan, Martina (ITA) 1.608

36. Giorgi, Camila (ITA) 1.278

43. Cocciaretto, Elisabetta (ITA) 1.115

52. Paolini, Jasmine (ITA) 1.005

70. Errani, Sara (ITA) 802

102. Bronzetti, Lucia (ITA) 637

105. Stefanini, Lucrezia (ITA) 620

174. Brancaccio, Nuria (ITA) 407

267. Paoletti, Matilde (ITA) 255

294. Rosatello, Camilla (ITA) 206