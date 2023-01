Ranking WTA: inizio 2023 da “best” per Trevisan e Bronzetti

Due variazioni di rilievo per le prime dieci tenniste italiane nella classifica mondiale femminile pubblicata stamane dalla WTA. Davanti a tutte c’è sempre Martina Trevisan, che guadagna cinque posizioni rispetto a sette giorni fa e va ad accomodarsi sulla 22esima poltrona: è il nuovo “best ranking” per la 29enne mancina toscana (il precedente, n.24, era datato luglio 2022), grande protagonista con l’Italia in United Cup dove ha colto la vittoria più importante in carriera battendo Sakkari.

Alle sue spalle - anche lei protagonista con il team azzurro finalista nella competizione a squadre mista che ha aperto la stagione - c’è Lucia Bronzetti, numero 50, che migliora di quattro posizioni il primato personale siglato a novembre 2022. Fanno tre passi indietro, invece, Jasmine Paolini, numero 65, Elisabetta Cocciaretto, numero 67 (entrambe, insieme a Bronzetti, sono in gara questa settimana nel “250” di Hobart), e Camila Giorgi, numero 69, rientrata nel circuito dopo oltre quattro mesi di stop nelle qualificazioni del WTA 500 di Adelaide 2 (eliminata all’esordio dalla rumena Cirstea).

Subito fuori dalla top 100 guadagna quattro posizioni Sara Errani, che risale al numero 104, mentre ne perde una Lucrezia Stefanini, ora numero 141 (a -1 dal primato personale). Sale cinque gradini Camilla Rosatello, numero 229, mentre ritocca di un paio di posizioni il “best ranking” Nuria Brancaccio, ora numero 265. Infine tre passi avanti per Matilde Paoletti, che occupa la posizione n.301.

CLASSIFICA WTA - TOP TEN ITALIANE (9-1-2023)

22. Trevisan, Martina (ITA) 1.672

50. Bronzetti, Lucia (ITA) 996

65. Paolini, Jasmine (ITA) 867

67. Cocciaretto, Elisabetta (ITA) 850

69. Giorgi, Camila (ITA) 836

104. Errani, Sara (ITA) 604

141. Stefanini, Lucrezia (ITA) 447

229. Rosatello, Camila (ITA) 276

265. Brancaccio, Nuria (ITA) 232

301. Paoletti, Matilde (ITA) 199

Quasi immutata la classifica di inizio anno per quanto riguarda le top player: da registrare solo il rientro nell’élite mondiale di Keys e l’uscita di Halep (sospesa per doping). La dominatrice della top ten del ranking è la polacca Iga Swiatek: la 21enne di Varsavia inizia l’anno mantenendo ben più del doppio dei punti rispetto alla seconda in classifica, la tunisina Ons Jabeur mentre in terza posizione c’è la statunitense Jessica Pegula, protagonista del trionfo USA in United Cup, che conferma il “best ranking”.

Primato personale confermato anche per la “maestra” francese Caroline Garcia, quarta. Alle sue spalle, quinta, la bielorussa Aryna Sabalenka, che ha iniziato il 2023 firmando il WTA 500 di Adelaide, mentre al sesto posto c’è la greca Maria Sakkari, subito davanti all’altra statunitense Coco Gauff, vincitrice invece dell’altro torneo che ha aperto la stagione, il “250” di Auckland. Le russe Daria Kasatkina, ottava, e Veronika Kudermetova, nona, ribadiscono i rispettivi “best” mentre a chiudere l’élite mondiale c’è la statunitense Madison Keys, che grazie ai punti conquistati in United Cup è ritornata in top-ten ad oltre tre anni e quattro mesi dall’ultima volta (agosto 2019).

CLASSIFICA WTA - TOP TEN ASSOLUTA (9-1-2023)

1. Swiatek, Iga (POL) 11.025 punti

2. Jabeur, Ons (TUN) 5.180

3. Pegula, Jessica (USA) 5.000

4 Garcia, Caroline (FRA) 4.415

5. Sabalenka, Aryna (BLR) 4.340

6. Sakkari, Maria (GRE) 3.921

7. Gauff, Coco (USA) 3.871

8. Kasatkina, Daria (RUS) 3.380

9. Kudermetova, Veronika (RUS) 2.715

10. Keys, Madison (USA) 2.597