Ranking WTA: Raducanu in top ten, benvenuta Emma!

Wimbledon quest'anno non ha attribuito punti ma ha finito per incidere ancora di più sulla classifica, visto che i punti scaduti dell'edizione del 2021 non sono stati sostituiti da nulla! Nella top ten del ranking pubblicato stamane dalla WTA al comando c'è sempre la polacca Iga Swiatek, 28esima number one dal 1975 (da quando esiste la classifica computerizzata): la 21enne di Varsavia, a giugno per la seconda volta trionfatrice all'ombra della Tour Eiffel (dove nel 2020 esplose conquistando il suo primo Slam), ha preso nelle sue mani lo scettro mondiale quattordici settimane fa dopo il ritiro dall'attività agonistica di Ashleigh Barty, in prima posizione da 113 settimane di fila, e la cancellazione dell'australiana dalla classifica. Swiatek ha visto interrompersi a 37 - stoppata dalla francese Cornet al terzo turno di Wimbledon - la striscia di match vinti consecutivamente ma continua a mantenere quasi il doppio dei punti della sua più diretta inseguitrice.

Alle sue spalle, staccata di ben 4.010 punti, torna in seconda posizione eguagliando il "best ranking" l'estone Anett Kontaveit, mentre sul gradino più basso del podio risale la greca Maria Sakkari - prima giocatrice nella storia del suo Paese (a livello femminile) a conquistare un posto in top ten - che eguaglia anche lei il primato personale.

Stabile in quarta posizione la spagnola Paula Badosa, subito davanti alla finalista di Wimbledon, la tunisina Ons Jabeur - prima tennista araba ad arrivare così in alto e a chiudere una stagione nell'élite mondiale - che scende addirittura dal secondo al quinto posto (ancora più eclatante il caso della nuova regine dei "The Championships", la kazaka Elena Ribakina, stabile in 23esima posizione...).

Posizione invariata per la bielorussa Aryna Sabalenka, sesta, mentre fanno tutte un passo avanti le statunitensi Danielle Collins, settima ("best ranking"), e Jessica Pegula, ottava (primato personale eguagliato), e la seconda spagnola nell'élite mondiale, la "maestra" Garbine Muguruza, nona.

New-entry in decima posizione la britannica Emma Raducanu ("best ranking") che fa un passo avanti rispetto a due settimane fa, chiudendo la top-ten. Saluta, invece, almeno per il momento, l'elite mondiale la ceca Karolina Pliskova, che passa dalla settima posizione alla quindicesima.

Le "scalatrici" della settimana sono due. La prima è l'ungherese Anna Bondar: la 25enne di Szeghalom, grazie alla semifinale nel WTA 125k di Contrexeville, sulla terra francese, fa un salto di 11 posizioni passando dal numero 64 al numero 53, firmando il "best ranking".

Ed 11 sono anche i posti guadagnati dall'olandese Arantxa Rus: la 31enne di Delft grazie agli ottavi a Contrexeville passa dal numero 86 al numero 75, ancora lontana, però, dal primato personale di numero 61 datato agosto 2012.

Progressi pure per la montenegrina Danka Kovinic: la 27enne di Cetinje per gli aggiustamenti di classifica fa un salto di 10 posizioni passando dal numero 90 al numero 80, lei che vanta un primato personale di numero 46, datato febbraio 2016.

Il flop della settimana è invece quello dell'elvetica Viktorija Golubic: la 29enne di Zurigo senza i punti guadagnati raggiungendo i quarti a Wimbledon 2021 passa dal numero 58 al numero 100, lei che vanta un "best ranking" di numero 35 siglato a febbraio di quest'anno.

CLASSIFICA WTA - TOP TEN

1. Swiatek, Iga (POL) 0 8.336 punti

2. Kontaveit, Anett (EST) +1 4.326

3. Sakkari, Maria (GRE) +2 4.190

4. Badosa, Paula (ESP) 0 4.030

5. Jabeur, Ons (TUN) -3 4.010

6. Sabalenka, Aryna (BLR) 0 3.267

7. Collins, Danielle (USA) +1 3.131

8. Pegula, Jessica (USA) +1 3.087

9. Muguruza, Garbine (ESP) +1 2.886

10. Raducanu, Emma (GBR) +1 2.717

Tante novità in chiave tricolore nel ranking pubblicato stamane dalla WTA. La più rilevante è il cambio della leadership azzurra: è infatti Martina Trevisan la nuova numero uno d'Italia. La 28enne mancina di Firenze, arrivata in top 30 dopo il primo titolo WTA vinto a Rabat e le semifinali al Roland Garros (le prime in carriera a livello Slam), fa tre passi avanti e sale al numero 26, firmando il "best ranking" e scavalcando Camila Giorgi.

La 30enne di Macerata da parte sua fa un passo indietro e va ad accomodarsi sulla poltrona numero 28, staccata di soli 26 punti dalla giocatrice toscana.Grazie ai quarti nel WTA 125 k di Contrexeville recupera otto posizioni Jasmine Paolini, ora numero 64. Progressi anche per Lucia Bronzetti: la 23enne riminese fa sette passi avanti e sale al 66.

Risale un gradino Elisabetta Cocciaretto: la 21enne di Fermo, precipitata oltre la 230esima posizione dopo un 2021 per la maggior parte saltato per un problema al ginocchio ed un 2022 iniziato in ritardo, sta ritrovando continuità di risultati e sta risalendo velocemente la classifica dove questa settimana occupa la poltrona n.118, non troppo distante dal primato personale, numero 108, datato giugno 2021.

Bell'exploit di Sara Errani: la veterana azzurra rientrata a fine maggio dopo l'operazione al gomito destro, grazie al titolo conquistato nel WTA 125 k, in terra francese (annullando tre match-point in finale all'ungherese Galfi), fa un salto di 34 posti e risale al numero 127.

Recupera tre posizioni anche Lucrezia Stefanini, ora numero 179: stabile, invece, Federica Di Sarra, 31enne di Fondi, numero 234, mentre i quarti a Contrexeville, partendo dalle qualificazioni, regalano ben 42 posizioni in un colpo solo a Camilla Rosatello che sale al numero 259. Tre posti più giù, invece, per Giulia Gatto-Monticone, ora numero 281, che chiude la top ten tricolore nel ranking mondiale.

CLASSIFICA WTA - TOP TEN ITALIANE

26. Trevisan, Martina (ITA) +3 1.744 punti

28. Giorgi, Camila (ITA) -1 1.718

64. Paolini, Jasmine (ITA) +8 904

66. Bronzetti, Lucia (ITA) +7 865

118. Cocciaretto, Elisabetta (ITA) +1 557

127. Erani, Sara (ITA) +34 500

179. Stefanini, Lucrezia (ITA) +3 360

234. Di Sarra, Federica (ITA) 0 296

259. Rosatello, Camilla (ITA) + 42 256

281. Gatto-Monticone, Giulia (ITA) -3 232