Ranking WTA, sempre 5 italiane in top 100 e...Stefanini si avvicina

Due variazioni importanti per le prime dieci tenniste italiane nella classifica mondiale femminile pubblicata dalla WTA dopo la conclusione degli Australian Open, primo Slam del 2023. Davanti a tutte c’è sempre Martina Trevisan: la 29enne mancina toscana perde quattro posizioni e va ad accomodarsi sulla 25esima poltrona. Alle sue spalle c’è Elisabetta Cocciaretto, entrata per la prima volta in carriera in top 50 alla vigilia di Melbourne: la 21enne di Fermo fa un passo indietro e scende al numero 49 restando comunque sempre in zona “best ranking”.

Perde dieci posizioni, invece, Lucia Bronzetti, numero 62, mente è stabile Jasmine Paolini, numero 66. Recupera una posizione Camila Giorgi, la migliore delle azzurre agli Australian Open dove ha raggiunto il terzo turno, che risale al numero 69.

Subito fuori dalla top 100 fa due passi indietro Sara Errani, ora numero 105, mentre Lucrezia Stefanini, con il secondo turno raggiunto a Melbourne (primo main draw Slam in carriera per la toscana raggiunto partendo dalle qualificazioni) guadagna 26 posizioni in un colpo solo e sale al numero 115 firmando il primato personale. “Best ranking” anche per Nuria Brancaccio, che grazie ad una vittoria e ad una finale in due ITF a Buenos Aires fa un salto di 56 posizioni e va ad accomodarsi sulla poltrona numero 213, nuovo primato personale.

Perde due posizioni, invece, Camilla Rosatello, ora numero 235, mentre ne guadagna nove Matilde Paoletti, che rientra tra le prime 300, alla posizione n.298, eguagliando il record personale stabilito a fine ottobre 2022.

CLASSIFICA WTA - TOP TEN ITALIANE (30-1-2023)

25. Trevisan, Martina (ITA) 1.572

49. Cocciaretto, Elisabetta (ITA) 1.005

62. Bronzetti, Lucia (ITA) 896

66. Paolini, Jasmine (ITA) 867

69. Giorgi, Camila (ITA) 836

105. Errani, Sara (ITA) 604

115. Stefanini, Lucrezia (ITA) 548

213. Brancaccio, Nuria (ITA) 308

235. Rosatello, Camila (ITA) 278

298. Paoletti, Matilde (ITA) 199

Una “new entry” e variazioni a cascata nella classifica post-Melbourne per quanto riguarda le top player: da registrare l’ingresso nell’élite mondiale di Rybakina e l’uscita di Kudermetova. La dominatrice della top ten del ranking è la polacca Iga Swiatek: la 21enne di Varsavia mantiene 4.385 punti di vantaggio sulla regina di Melbourne, la bielorussa Aryna Sabalenka, che grazie al suo primo trofeo Slam guadagna tre posizioni ed eguaglia il primato personale siglato per la prima volta ad agosto 2021. Scivola in terza posizione la tunisina Ons Jabeur.

Un passo indietro anche per la statunitense Jessica Pegula, quarta, e per la francese Caroline Garcia, quinta. Scambio di poltrona tra l’altra statunitense Coco Gauff, che sale al sesto posto, e la greca Maria Sakkari, che scende al settimo subito davanti alla russa Daria Kasatkina, stabile in ottava posizione. Risale al nono posto la svizzera Belinda Bencic mentre chiude l’élite mondiale la kazaka Elena Rybakina, che grazie alla finale di Melbourne guadagna 15 posizioni ed entra per la prima volta in carriera in top-ten. Saluta invece - almeno per il momento - la russa Veronika Kudermetova.

CLASSIFICA WTA - TOP TEN ASSOLUTA (30-1-2023)

1. Swiatek, Iga (POL) 10.485 punti

2. Sabalenka, Aryna (BLR) 6.100

3. Jabeur, Ons (TUN) 5.210

4. Pegula, Jessica (USA) 5.000

5. Garcia, Caroline (FRA) 4.645

6. Gauff, Coco (USA) 3.992

7. Sakkari, Maria (GRE) 3.811

8. Kasatkina, Daria (RUS) 3.380

9. Bencic, Belinda (SUI) 2.905

10. Rybakina, Elena (KAZ) 2.815