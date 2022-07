Ranking WTA: sorridono le regine di Amburgo e Palermo

Una sola variazione nella top ten del ranking pubblicato stamane dalla WTA dove al comando c'è sempre la polacca Iga Swiatek, 28esima number one dal 1975 (da quando esiste la classifica computerizzata): la 21enne di Varsavia, a giugno per la seconda volta trionfatrice all'ombra della Tour Eiffel (dove nel 2020 esplose conquistando il suo primo Slam), ha preso nelle sue mani lo scettro mondiale sedici settimane fa dopo il ritiro dall'attività agonistica di Ashleigh Barty (in prima posizione da 113 settimane di fila) e la cancellazione dell'australiana dalla classifica. Swiatek continua a mantenere quasi il doppio dei punti della sua più diretta inseguitrice.

Alle sue spalle, staccata di ben 3.860 punti, c'è l'estone Anett Kontaveit, che ribadisce il "best ranking", mentre sul gradino più basso del podio si conferma la greca Maria Sakkari - prima giocatrice nella storia del suo Paese (a livello femminile) a conquistare un posto in top ten - che eguaglia anche lei il primato personale.

Stabile in quarta posizione la spagnola Paula Badosa, subito davanti alla finalista di Wimbledon, la tunisina Ons Jabeur - prima tennista araba ad arrivare così in alto e a chiudere una stagione nell'élite mondiale - anche questa settimana al quinto posto. Posizioni invariate pure per la bielorussa Aryna Sabalenka, sesta, e per la statunitense Jessica Pegula, settima, che conferma il primato personale.

L'unica variazione è in ottava posizione dove risale la seconda spagnola nell'élite mondiale, la "maestra" Garbine Muguruza, che scavalca l'altra statunitense Danielle Collins, nona. Stabile in decima posizione anche la britannica Emma Raducanu che conferma il primato personale chiudendo la top-ten.

La "scalatrice" della settimana, per la seconda volta di fila, è la statunitense Bernarda Pera: la 27enne mancina di origi croate (è nata a Zadar), grazie al suo secondo titolo WTA consecutivo vinto in carriera ad Amburgo, fa un salto di altri 27 posti passando dal numero 81 al numero 54, firmando naturalmente il "best ranking". L'americana è in serie positiva da 12 partite (striscia che le ha permesso di vincere i "250" di Budapest, partendo dalle qualificazioni, e appunto Amburgo): l'ultima giocatrice a batterla è stata Jasmine Paolini al primo turno del WTA 125k di Contrexeville.

Sono 13, invece, gli scalini saliti da Lucia Bronzetti: la 23enne di riminese di Villa Verucchio, grazie alla prima finale nel circuito maggiore raggiunta nel WTA 250 di Palermo, passa dal numero 78 al numero 65, migliorando di una posizione il primato personale stabilito due settimane fa.

La terra siciliana "porta bene" anche alla rumena Irina-Camelia Begu: la 31enne di Bucarest, grazie al successo nel "Palermo Ladies Open", quinto titolo in carriera per lei, il primo a cinque anni di distanza da Bucarest 2017, guadagna 12 posizioni in un colpo solo e passa dal numero 55 al numero 33, siglando il nuovo "best ranking".

Il "flop" della settimana è invece quello della belga Maryna Zanevska: la 28enne di origini ucraine (è nata a Odessa) ha visto uscire i punti della vittoria del "250" di Gdynia dello scorso anno (il "Polland Open" si gioca a Varsavia questa settimana), primo e finora unico trofeo WTA conquistato in carriera. Risultato: questa settimana perde 27 posizioni passando dal numero 72 al numero 99, lei che vanta un "best ranking" di numero 62 siglato a maggio di quest'anno.

CLASSIFICA WTA - TOP TEN

1. Swiatek, Iga (POL) 0 8.336 punti

2. Kontaveit, Anett (EST) 0 4.476

3. Sakkari, Maria (GRE) 0 4.190

4. Badosa, Paula (ESP) 0 4.030

5. Jabeur, Ons (TUN) 0 4.010

6. Sabalenka, Aryna (BLR) 0 3.267

7. Pegula, Jessica (USA) 0 3.087

8. Muguruza, Garbine (ESP) +1 2.886

9. Collins, Danielle (SA) -1 2.743

10. Raducanu, Emma (GBR) 0 2.717

Due record personali in chiave tricolore nel ranking pubblicato stamane dalla WTA. Conferma la sua leadership azzurra Martina Trevisan: la 28enne mancina di Firenze, arrivata in top 30 dopo il primo titolo WTA vinto a Rabat e le semifinali al Roland Garros (le prime in carriera a livello Slam), è stabile al numero 24 e ribadisce il primato personale. Posizione immutata anche per Camila Giorgi, sempre sulla poltrona numero 29, staccata di soli 100 punti dalla giocatrice toscana.

Con la semifinale al "Palermo Ladies Open" recupera altri tre posti, invece, Jasmine Paolini, ora numero 58, mentre la finale in terra siciliana - la prima in assoluto per lei nel circuito maggiore - permette a Lucia Bronzetti di fare un balzo di 13 posizioni: la 23enne riminese va ad accomodarsi sulla poltrona numero 65 firmando il "best ranking".

E grazie agli ottavi a Palermo sale altri sei gradini Elisabetta Cocciaretto: la 21enne di Fermo, precipitata oltre la 230esima posizione dopo un 2021 per la maggior parte saltato per un problema al ginocchio ed un 2022 iniziato in ritardo, sta ritrovando continuità di risultati e sta risalendo velocemente la classifica dove questa settimana occupa la poltrona n.105, "best ranking" anche per lei.

Stabile, invece, Sara Errani: la veterana azzurra rientrata a fine maggio dopo l'operazione al gomito destro, è numero 127. Posizione invariata anche per Lucrezia Stefanini, numero 194. Scivola indietro di 13 posti Federica Di Sarra, 31enne di Fondi, ora numero 235.

Male anche Camilla Rosatello, che perde 14 posizioni e scende al numero 269. Stabile infine Giulia Gatto-Monticone, numero 277, che chiude la top ten tricolore nel ranking mondiale.

CLASSIFICA WTA - TOP TEN ITALIANE

24. Trevisan, Martina (ITA) 0 1.789 punti

29. Giorgi, Camila (ITA) 0 1.689

58. Paolini, Jasmine (ITA) +3 984

65. Bronzetti, Lucia (ITA) +13 894

105. Cocciaretto, Elisabetta (ITA) +6 622

127. Erani, Sara (ITA) 0 500

194. Stefanini, Lucrezia (ITA) 0 339

235. Di Sarra, Federica (ITA) -13 287

269. Rosatello, Camilla (ITA) -14 243

277. Gatto-Monticone, Giulia (ITA) 0 232