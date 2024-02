Raonic si ritira, Sinner torna in semifinale a Rotterdam affronterà in semifinale Tallon Griekspoor

Jannik Sinner torna in semifinale all'ABN AMRO Open, l'ATP 500 di Rotterdam (duro indoor, montepremi 2.134.985 euro) con l'obiettivo di diventare il primo giocatore dopo Lleyton Hewitt a vincere il titolo nel primo torneo disputato dopo aver vinto il primo Slam. Milos Raonic, ex numero 3 del mondo, è costretto al ritiro dopo poco più di un set. Ha palesato qualche problema alla fine del primo parziale poi abbandona il match sul 76(4) 11 in favore di Sinner che raggiunge le 200 vittorie in carriera nel circuito maggiore. E' il primo giocatore nato negli anni 2000 a riuscirci.

Come un anno fa, Jannik affronterà in semifinale Tallon Griekspoor che ha sconfitto 75 76(4) Emil Ruusuvuori forte dell'85% di punti vinti al servizio con la prima. L'olandese ha chiuso con quasi il doppio di punti diretti al servizio (30 contro 17) e questo ha neutralizzato la superiorità del finlandese, almeno in termini numerici, negli scambi da fondo, come dimostrano i 44 punti a 37. Griekspoor, numero 29 del mondo, ha però fatto le scelte migliori nei punti chiave. Costretto a salvare due match point a Lorenzo Musetti, che l'ha messo più in difficoltà di tutti, e capace poi di eliminare il numero 7 del mondo Hubert Hurkacz, ha centrato la quinta semifinale ATP, la terza in casa. E' il primo giocatore olandese a raggiungere due semifinali consecutive a Rotterdam dall'attuale direttore del torneo Richard Krajicek che ci riuscì nel 1997 e 1998. Vincendo, Sinner diventerebbe certo di salire numero 3 del mondo da lunedì 26. Se dovesse conquistare il torneo, sarebbe Top 3 da lunedì.

LA CRONACA DEL MATCH

Raonic parte con due turni di battuta tenuti a zero e un piano chiaro: spingere la prima di servizio a tutta ed evitare per quanto possibile di far partire lo scambio sulla diagonale del rovescio. Anche perché secondo i dati di Tennis Insights Sinner è il giocatore che ha espresso la più elevata qualità con questo fondamentale nel torneo. Ma al terzo gioco in risposta Sinner piazza il break. Sfrutta al meglio proprio un'occasione in cui il canadese non mette in campo la prima e si scambia, fino all'errore in lunghezza dell'ex numero 3 del mondo.

Milos Raonic is forced to retire vs Sinner with injury. Jannik moves into the semi-finals #abnamroopen pic.twitter.com/8nGML0txfj — Tennis TV (@TennisTV) February 16, 2024

Raonic, leader questa settimana per punti giocati in attacco sempre secondo Tennis Insights, recupera immediatamente lo svantaggio. Resta sotto pressione, Sinner, di nuovo in difficoltà al servizio e chiamato sul 4-5 a salvare due set point consecutivi. Gli riesce. Prima con un punto dei suoi, condotto a suon di aperture e accelerazioni di diritto; poi grazie a un errore di Raonic che si sposta troppo a sinistra e perde la misura del diritto lungolinea.

Raonic apre il suo terzo tie-break del 2024 con il nono ace del match. Anche Sinner gioca il terzo della stagione e, come nel set, è lui il primo a prendere un vantaggio in risposta. Notevole il punto con cui si guadagna il mini-break (3-2), una tela paziente ma non attendista, uno scambio da scacchista concluso con il rovescio lungo del canadese. Stavolta Jannik mantiene il vantaggio e chiude 7-4. Merito dei sette gratuiti in meno (10 a 17) e dei tre punti in più vinti negli scambi da fondo. In percentuale Sinner ha fatto meglio con la prima, nonostante i 10 ace a 2 di Raonic, ma ha ottenuto solo un punto su due con la seconda. Soddisfatti, e sarebbe sorprendente il contrario, coach Simone Vagnozzi e il fisioterapista Giacomo Naldi.