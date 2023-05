Reus: giovedì Paolini va a caccia dei quarti

Jasmine Paolini torna in campo giovedì per il secondo turno del’“Catalonia Open”, WTA 125 (l’equivalente dei challenger maschili più prestigiosi) dotato di un montepremi di 115mila dollari, che si sta disputando sulla terra rossa di Reus, in Spagna.

La 27enne di Castelnuovo di Garfagnana, n.68 del ranking e sesta favorita del seeding, dopo aver lasciato solo tre alla spagnola Martinez Cirez, n.268 WTA, si gioca un posto nei quarti con la statunitense Elizabeth Mandlik (“figlia d’arte”: la mamma è la quattro volte campionessa Slam Hana Mandlikova), n.147 WTA, promossa dalle qualificazioni. Tra la tennista toscana e la 21enne di Boca Raton, Florida, non ci sono precedenti.

LIVE SCORE

ORDINE DI GIOCO

TABELLONI