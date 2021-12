Ricerche Google, Il tennis batte (quasi) tutti anche nell’anno delle Olimpiadi

Nell'anno delle Olimpiadi di Tokyo e del trionfo dell'Italia agli Europei di calcio, la passione degli italiani per il tennis rimane fortissima. Lo dimostrano le classifiche delle ricerche più frequenti su Google, in cui lo sport mantiene un posto prioritario anche rispetto a tematiche legate al Covid-19 e ai protocolli sanitari in continua evoluzione.

Per quanto riguarda l'Italia, al sesto posto tra le parole più cercate nel 2021 su Google c'è "Roland Garros". A Parigi, Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini hanno dato spettacolo, prima di essere fermati entrambi dal futuro vincitore Novak Djokovic.

All'ottavo e al decimo posto nella classifica delle ricerche più frequenti su Google troviamo "Wimbledon" e "Matteo Berrettini". Due elementi strettamente legati fra loro, che incorniciano una delle grandi storie sportive del 2021. Ai Championships, infatti, il romano è diventato il primo italiano a conquistare la finale del torneo più prestigioso del mondo.

Berrettini è anche il secondo personaggio sportivo che compare nella classifica delle ricerche di Google. Il numero 1 azzurro, che ha concluso in Top 10 la terza stagione di fila, ha fatto innamorare i tifosi in estate e ha fatto sognare in un gran finale. L'infortunio contro Alexander Zverev all'esordio delle Nitto ATP Finals ha tenuto comunque alto l'interesse dei tifosi incerti sulle condizioni e sulla sua presenza nelle successive partite del torneo e in Coppa Davis.

Davanti a lui, al settimo posto, solo il danese Christian Eriksen, ex centrocampista dell'Inter che ha avuto un malore durante Danimarca-Finlandia a Euro 2020. L'immediato intervento dell'attuale capitano del Milan, e suo compagno di nazionale, Simon Kjaer gli ha di fatto salvato la vita.

LA CLASSIFICA - La top 10 delle ricerche Google testimonia quanto lo sport sia stato al centro dei pensieri dei tifosi nel 2021. Al primo posto c'è infatti "Serie A", al secondo "Europei". Al terzo, il primo tema non sportivo: "Classroom", il servizio di Google per la didattica a distanza che gli insegnanti hanno dovuto imparare a conoscere e usare. Quarta "Raffaella Carrà", morta lo scorso 5 luglio. Dopo la sua scomparsa, le testimonianze d'affetto per un'artista capace di liberalizzare il costume in Italia e in Spagna riuscendo allo stesso tempo ad essere sempre familiare e al passo con i tempi, si sono moltiplicate. Lo sport torna protagonista al quinto posto con la "Champions League", nonostante nella stagione 2020-2021 le italiane non siano andate oltre gli ottavi di finale. Infine, oltre alle ricerche tennistiche già citate, si segnala al nono posto il "Green Pass".

Top 10 trending in Italia

1 Serie A

2 Europei

3 Classroom

4 Raffaella Carrà

5 Champions League

6 Roland Garros

7 Christian Eriksen

8 Wimbledon

9 Green Pass

10 Matteo Berrettini