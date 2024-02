Rio, Baez e l'Argentina festeggiano davanti a Kuerten

Sebastian Baez ha vinto la trentesima finale tutta argentina dell'era Open. Grazie al 62 61 su Mariano Navone ha festeggiato il quinto e più prestigioso titolo in carriera, il primo in un ATP 500. In questa categoria di tornei, peraltro, non si era mai verificata una finale tutta argentina.

Baez, che ha ricevuto il trofeo da Guga Kuerten, brasiliano tre volte campione del Roland Garros, ha portato a 234 il numero di titoli vinti da giocatori argentiuni nell'ATP Tour.

In questa particolare graduatoria, guidata da Guillermo Vilas che vanta in bacheca 62 trofei, Baez ha superato Diego Schwartzman (4). Fino a ieri, il "Peque" era l'unico argentino nell'albo d'oro del Rio Open dove si era imposto nel 2018 in finale su Fernando Verdasco.

Entrambi i finalisti hanno migliorato il best ranking. Baez è salito al numero 21 del mondo; Navone, il più titolato nel circuito Challenger nel 2023 che non aveva mai vinto una partita nel circuito ATP prima di questo torneo, ha guadagnato 53 posizioni e ha debuttato in Top 100 da numero 60 del mondo.

