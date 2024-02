Rio de Janeiro, 'quali': Pellegrino si ferma al turno decisivo

Nulla da fare per Andrea Pellegrino nel turno decisivo delle qualificazioni del "Rio Open" (ATP 500 - montepremi 2.100.230 dollari) di scena sulla terra battuta del Jockey Club Brasileiro di Rio de Janeiro. Il 26enne pugliese di Bisceglie, n.159 ATP, dopo aver battuto in rimonta l'argentino Thiago Agustin Tirante, n.105 del ranking, ha ceduto per 63 62, in un'ora e 22 minuti di gioco, all'altro argentino Francisco Comesana, n.119 del ranking e quinta testa di serie delle "quali" mai affrontato prima in carriera.

Nel main draw non sono presenti giocatori italiani. A guidare il seeding sono lo spagnolo Carlos Alcaraz, n.2 del ranking, ed il britannico Cameron Norrie, n.20 ATP, rispettivamente finalista e vincitore deella passata edizione.

LA STORIA DEL RIO OPEN

Il Rio Open presented by Claro si gioca dal 2014. Rafa Nadal vinse la prima edizione. Qui tra gli altri si sono imposti David Ferrer (2015), Dominic Thiem (2017), Diego Schwartzman (2018) e Cristian Garin (2020). Nel 2022 Carlos Alcaraz è diventato qui il più giovane campione di un ATP 500 da quando questa categoria di tornei è stata introdotta nel 2009.

L'Italia vanta due finali. Nel 2015 ci è arrivato Fabio Fognini, dopo aver sconfitto in un match memorabile Rafa Nadal in semifinale. Il ligure sarebbe poi tornato in semifinale nel 2018.

Nel 2020, invece, ha sorpreso tutti Gianluca Mager che al primo ATP 500 in carriera arriva in finale anche grazie al primo successo in carriera su un Top 10, Dominic Thiem, e grazie a quel risultato debutta fra i primi 80 del mondo.

