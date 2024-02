Riyadh, day 3: out anche Chingotto/Gonzalez, giovedì i quarti

Una sorpresa, ma fino a un certo punto. Il Riyadh Season P1, torneo che apre la stagione del Premier Padel, continua a fare vittime eccellenti: dopo l'eliminazione al secondo turno di Paquito Navarro e Sanyo Gutierrez contro Javi Rico e Juanlu Esbri (che hanno superato anche gli ottavi e sembrano voler fare sul serio) e quella di Fernando Belasteguin e Lucho Capra, è toccato a Federico Chingotto e Momo Gonzalez (5), battuti 6-3 7-6 da Mike Yanguas e Javi Garrido, con quest'ultimo che fino a qualche settimana fa aveva giocato proprio con Gonzalez.

Resistono, invece, le prime tre coppie del seeding che si stanno sfidando al Padel Rush: Juan Lebron e Ale Galan (1) hanno superato 7-5 6-3 Coki Nieto e Jon Sanz (9) e ora attendono Campagnolo/Gutierrez (13), così come in due set (6-4 6-1) è arrivato il successo di Franco Stupaczuk e Martin Di Nenno (3) su Gonzalo Rubio e Maxi Sanchez (11).

Hanno avuto bisogno del terzo set, invece, Arturo Coello e Agustin Tapia (2) per vincere la resistenza di Denis Perino e Alex Chozas. La parte bassa del tabellone è quella che ha perso più teste di serie: nei quarti per Coello/Tapia ecco Alejandro Arroyo ed Edu Alonso (14), in una metà di main draw che ha visto anche la sconfitta di Alex Ruiz e Juan Tello (7) per mano di Sager/Oria, attesi ora da Rico/Esbri.

Nel tabellone femminile tutto secondo le previsioni. Sette delle otto teste di serie hanno raggiunto i quarti di finale, con l'unica ‘eccezione’ rappresentata dalla vittoria dell'eterna Carolina Navarro Bjork (48 anni) e Marina Guinart, che hanno sconfitto Iglesias Segador/Las Heras (8) e nei quarti se la vedranno con Delfina Brea e Bea Gonzalez (6-1 6-2 a Soriano/Mesa). L’altro quarto nella parte bassa del tabellone sarà quello tra Castelló/Jensen (6) e Ortega/Triay (3). Nella parte alta, invece, 6-1 6-3 di Paula Josemaria e Ari Sanchez (1) su Sharifova/Carnicero; nei quarti, per le numero 1 al mondo, ecco Aranzazu Ozoro e Veronica Virseda (7). L’altro quarto è quello tra Virginia Riera/Sofia Araujo (5) opposte ad Alejandra Salazar e Tamara Icardo (4): fino a poche settimane fa giocavano ‘incrociate’, domani torneranno sullo stesso campo ma in due metà diverse.