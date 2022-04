'Rocky' Alcaraz fa la storia nel segno di Nadal

Sul campo dedicato a Rafa Nadal, Carlos Alcaraz si prende il centro della scena. Vince due partite in un giorno, semifinale e finale racchiuse in poco più di sette ore, e al meglio festeggia il suo debutto in Top 10. Un risultato reso ufficiale nel ranking del 25 aprile 2022, esattamente 17 anni dopo l'ingresso tra i primi 10 del mondo di Nadal. Anche Rafa ci arrivò il 25 aprile, anche Rafa dopo aver vinto per la prima volta a Barcellona.

"Un titolo qui significa tantissimo per me" ha detto Alcaraz, prossimo numero 9 del mondo, che solo un anno fa partecipava all'ATP 500 catalano da numero 119 nel ranking ATP. "Guardavo questo torneo quando ero piccolo, naturalmente sognavo un giorno di poterci giocare e di vincerlo. Sono davvero felice di unirmi a una lista di grandi campioni spagnoli".

Il diciottenne ha vissuto una domenica dalle tinte accese, dalle passioni forti. Da gladiatore, ha portato il pubblico dalla sua in una semifinale interminabile contro Alex De Minaur, tre ore e 40 minuti di sfiancante prova di resistenza contro l'australiano, arrivato a un punto dalla sua prima finale ATP sulla terra rossa in carriera. Il primo match point salvato è una sintesi delle sue qualità, di un tennis che sa essere potente e morbido, che mescola colpi pesanti e palle corte raffinate.

La finale, invece, ha racchiuso in un'ora il senso di una mentalità vincente ma misurata, ambiziosa senza la fretta che spesso accompagna la fame dei diciottenni di mordere la vita e la carriera. In poco più di un'ora ha dominato Pablo Carreno Busta, suo regolare compagno di allenamento all'accademia di Juan Carlos Ferrero, senza mai concedergli palle break.

"Mi hanno insegnato che le finali non si giocano, si vincono" ha detto. Una frase che potrebbe essere uscita da uno dei film della saga del pugile Rocky. Proprio nella colonna sonora della serie Alcaraz ha raccontato di trovare energie e motivazione.

"Cerco di ascoltarla prima di ogni partita: mi carica - ha spiegato dopo la finale -. Quando sento quella musica, mi ricordo del film e dello straordinario spirito combattivo di Rocky. Cerco di portare quell'esperienza in ogni partita che gioco".

A Barcellona, come a Miami dove ha vinto il suo primo Masters 1000, come a Rio dove è diventato il più giovane campione di un ATP 500, l'ha dimostrato in pieno. Ma il meno sorpreso di tutti, con ogni probabilità, deve essere stato proprio il suo rivale in finale.

"Quando è in campo, non sembra un ragazzo" diveva al sito dell'ATP Carreno Busta a inizio stagione. "E' molto maturo in campo, ma ha tanto da migliorare. Ferrero sa cosa significa essere numero 1 del mondo, e sa che è il grande obiettivo di Carlos. Si occupa di tante cose per lui. E anche io lo aiuto, è un piacere. Sarebbe grandioso per me sapere che Carlos abbia imparato qualcosa da me, guardandomi o allenandosi con me".

Sempre molto competitivi, in allenamento come a golf o a scacchi, Carreno e Alcaraz hanno condiviso un lungo tratto di strada. E un momento che segna questa prima parte della storia del giovane Carlos. In finale, il diciottenne che fa sognare la Spagna ha mostrato in pieno quel particolare repertorio che ha sempre sorpreso l'amico.

"Ho sempre pensato che avesse qualcosa di speciale, ma non pensavo che sarebbe cresciuto così tanto in così poco tempo - ha detto Carreno -. Carlos impara in fretta. Ora per esempio gioca benissimo le palle corte, le controsmorzate, non dà punti di riferimento agli avversari. Quando ti alleni, certe cose le fai più facilmente perché sei rilassato. Ma in partita possono davvero aiutarti e lui le esegue con naturalezza".

Dopo Barcellona ora lo aspetta Madrid, il secondo Masters 1000 stagionale sul rosso che festeggia il ventesimo anniversario. Ma, secondo quanto riporta il quotidiano sportivo spagnolo Marca, dovrebbe fermarsi prima ad Atene per un'esibizione con il polacco Hubert Hurkacz. Un nuovo punto di partenza, non certo un punto di arrivo. Perché, come avrebbe detto Rocky, "se credi di essere forte lo devi dimostrare. Un uomo vince solo se sa resistere".