Roland Garros aperto solo ai vaccinati. Il ministro: 'Non ci sono deroghe'

Il governo francese ha introdotto il pass vaccinale. Dunque se Novak Djokovic continuerà a non vaccinarsi, potrebbe non giocare nemmeno il Roland Garros. Il serbo, a cui in Australia hanno revocato il visto in quanto il ministro per l'immigrazione l'ha considerato un possibile fattore di incremento del consenso verso posizioni contrarie ai vaccini anti-COVID, è tornato a Belgrado via Dubai. E in Serbia è stato accolto come un martire.

Il suo calendario per il 2022 a questo punto è tutto da rivedere. Arrivato l'anno scorso a una vittoria dal completare il Grande Slam, il numero 1 potrebbe dover saltare i primi due major della stagione se manterrà la sua scelta. E come ogni scelta, l'ha ripetuto anche Rafa Nadal, porta con sé delle conseguenze.

Il ministro per lo Sport francese Roxana Maracineanu ha infatti annunciato che il pass vaccinale, adottato domenica sera, sarà applicato anche agli atleti professionisti, senza eccezioni, compresi dunque i calciatori chiamati a sfidare il PSG di Messi in Champions League, i rugbisti in trasferta per il Sei Nazioni, i ciclisti che arriveranno per il Tour de France.

"Non appena la legge sarà promulgata, diventerà obbligatorio per l'ingresso negli edifici pubblici già soggetti al pass sanitario, per tutti gli spettatori, praticanti, professionisti francesi o stranieri. Lavoreremo insieme per preservare le competizioni e per essere gli ambasciatori di queste misure a livello internazionale", ha sottolineato in un post su Twitter. In ogni caso, ha dichiarato alla Reuters, per quanto riguarda il Roland Garros da qui a maggio la situazione può evolvere. Ma al momento non sono previste deroghe o eccezioni all'obbligo di completa vaccinazione.

"Non possiamo pensare che si possano creare delle eccezioni per i grandi campioni dello sport o per gli artisti" ha detto alla radio RMC Christophe Castaner, presidente del gruppo della Republique En Marche, il movimento fondato dal presidente Emmanuel Macron, all'Assemblea nazionale. "La regola sul pass vaccinale si applica a tutti. Se Djokovic non rispetta una regola che vale per gli spettatori, i raccattapalle, i professionisti che vorranno aprire uno stand nell'impianto, allora non vuole giocare il torneo".