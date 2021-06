Roland Garros, per la grande sfida c'è anche Zverev

Dopo la rimonta da sotto di due set all'esordio nel derby contro Oscar Otte, Alexander Zverev centra il terzo turno al Roland Garros con un match più lineare. Il campione di Madrid, testa di serie numero 6, ha battuto 7-6(4), 6-3, 7-6(1) il numero 182 del mondo Roman Safiullin.

Il russo, vincitore da junior del trofeo Bonfiglio e dell'Australian Open, era considerato una grande promessa del tennis nazionale. Anche se las nouvelle vague del tennis russo oggi ha i volti di Daniil Medvedev, Karen Khachanov e Andrey Rublev.

ORDINE DI GIOCO

SINGOLARE MASCHILE

DOPPIO MASCHILE

QUALIFICAZIONI MASCHILI

Zverev e Safiullin, classe 1997, si erano incontrati tre volte da junior nel 2013, una delle quali proprio al Roland Garros. Il tedesco non aveva mai perso un set in quelle occasioni, e ha continuatyo così anche nella prima sfida da professionisti.

Zverev ha fatto la differenza negli scambi di media lunghezza, fra 5 e 9 colpi, ma ha confermato il suo rendimento molto disomogeneo al servizio tra la prima e la seconda, come dimostrano i 15 ace e i 10 doppi falli.

Anche l'andamento del match dimostra come il successo del tedesco non sia stato elementare. Il numero 6 del mondo ha subito un break quando è andato a servire per il primo set sul 6-5 poi, dopo aver vinto il tiebreak, ha rimontato da sotto 1-3 nel secondo e 1-4 nel terzo set.

Ha festeggiato così la ventesima vittoria in 28 incontri in stagione. Al prossimo turno affronterà Laslo Djere che ha rimontato due set di svantaggio nel derby contro Miomir Kecmanovic, vinto 46 46 63 62 63.

Nel suo quarto c'è anche Casper Ruud. il norvegese ha firmato la sua 17ma vittoria stagionale sulla terra battuta. Agevole il 63 62 64 sul polacco Majchrzak. Il norvegese sfideràlo spagnolo Davidovich Fokina o l'olandese Van De Zandschulp.