Roland Garros, Krejcikova nella storia

Barbora Krejcikova sorprende Anastasia Pavlyuchenkova 61 26 63 e diventa la 18ma giocatrice in attività con almeno un titolo Slam all'attivo. Dopo la finale, la ceca ha ringraziato Martina navratilova e Jan Kodes, presenti sul Philippe Chatrier, e ancora una volta ha ringraziato Jana Novotna che l'ha allenata dal 2014 al 2017, l'anno della sua morte a causa di un cancro.

"Le ultime parole che mi ha detto sono state: divertiti e cerca di vincere uno Slam" ha detto Krejcikova, commossa fino alle lacrime per la vittoria. L'ha accontentata, e non ha ancora smesso per quest'anno. E' infatti in finale anche in doppio, e potrebbe ripetere un'impresa riuscita a livello Slam anche alla stessa Novotna a Wimbledon nel 1998, ovvero vincere i due titoli di singolare e doppio nello stesso major.

La ceca ha dominato il primo set in appena 31 minuti. A quel punto sembrava vicino il sogno della doppietta, il trionfo in singolare e in doppio (con l'amica Katerina Siniakova): impresa riuscita da ultima al Roland Garros a Mary Pierce nel 2000.

Eppure, solo un anno fa Krejcikova non era mai entrata in Top 100 in singolare. L'ottavo di finale a Parigi l'autunno scorso ha cambiato il finale di una storia da favola. Finalista a febbraio nel WTA 1000 di Dubai a febbraio, battuta negli ottavi a Roma dalla futura campionessa Iga Swiatek dopo essere arrivata a un punto dal titolo, Krejcikova ha trionfato a Strasburgo e raggiunto alla Porte d'Auteuil la prima finale Slam al quinto major in carriera.

Numero 33 del mondo, ha battuto qui quattro teste di serie: la numero 32 Ekaterina Alexandrova, la 5 Elina Svitolina, la 24 Coco Gauff e la 18 Maria Sakkari. Ha retto bene le tensioni di un torneo senza precedenti, se si eccettua l'auto-definito attacco di panico dopo l'ottavo di finale contro Sloane Stephens.

Dal secondo set, Pavlyuchenkova ha aperto di più gli angoli riuscendo allo stesso tempo ad accorciare gli scambi. Ha conquistato un break in apertura, poi sul 5-2 ha chiesto un medical tine-out per un problema alla coscia sinistra. Alla ripresa, ha comunque mantenuto il controllo degli scambi e completato il set con un gran vincente di rovescio.

Nella fase centrale del match, la russa ha fatto valere l'esperienza internazionale che l'ha resa la giocatrice con più vittorie contro una Top 10, 37 dopo il successo su Aryna Sabalenka in questo torneo, fra le tenniste mai arrivate fra le prime 10 del ranking WTA. Con 12 titoli all'attivo, i più prestigiosi nei tornei di Parigi e Mosca che oggi rientrano nei WTA 500, la russa era la semifinalista più titolata del lotto.

Ma non è mai stata una cinica finisseur. Anche in questa finale, ha regalato il break del 2-1 con un doppio fallo, ma ha recuperato subito facendo valere la potenza del diritto, il suo colpo migliore.

A "Nastya", prima giocatrice ad aver disputato più di 50 Slam prima di raggiungere la prima finale, è mancata un po' di sicurezza e decisione al servizio in un terzo set segnato dalla tensione. Ha subito il break del 4-3 e il controllo del match è passato a Krejcikova che ha mancato i primi due match point ma ha potuto liberare tutta la commozione per un trionfo storico. Nel segno di Jana Novotna.