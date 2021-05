Roma: Sonego per la prima volta negli ottavi

Lorenzo Sonego è il primo giocatore italiano a qualificarsi per gli ottavi di finale degli Internazionali BNL d’Italia, quarto ATP Masters 1000 stagionale in svolgimento sui campi del Foro Italico di Roma. Il 26enne tennista di Torino, n.33 ATP, ha superato per 64 64, in un’ora e 28 minuti di gioco, nel derby tricolore, Gianluca Mager, n.90 del ranking e in gara con una wild card.

Sonego si giocherà un posto nei quarti giovedì con l’austriaco Dominic Thiem, n.4 del ranking e del tabellone: il 27enne di Wiener Neustadt si è aggiudicato l’unico precedente, nella semifinale di Kitzbuhel 2019.

Nel programma di giornata c’è anche tanto altro azzurro. C’è Matteo Berrettini (n.9 del ranking e del seeding), reduce dal quarto titolo ATP vinto in carriera a Belgrado e dalla sua prima finale da “1000” in quel di Madrid, che chiede strada all’australiano John Millman (n.42 ATP) mai affrontato in carriera.

C’è Stefano Travaglia (n.69 ATP) che deve vedersela con Denis Shapovalov (n.14 del ranking e 13 del seeding), il 22enne canadese in perenne ricerca di un equilibrio tra talento e concretezza (anche in questo caso si tratta di una sfida inedita).

E soprattutto c’è “la partita”, la grande sfida fra Jannik Sinner, 19 anni, n.18 ATP), e il “signore della terra” Rafa Nadal, n.2 del mondo e del tabellone, nove volte trionfatore a Roma.

I due si sono già affrontati una volta, lo scorso anno nei quarti di finale del Roland Garros con il Next Gen azzurro che ha messo alle corde il campione maiorchino per un set e mezzo o quasi due, prima di arrendersi all’esperienza e all’immutata voglia di vincere del mancino di Manacor lanciato verso il tredicesimo trionfo.

Nell'ambito di un accordo tra SuperTennis e Sky, la tv della FIT trasmette ogni sera alle 22.30 il “match of the day” degli Internazionali BNL d'Italia maschili

