Roma: sorteggi “tosti” per le 3 azzurre nel main draw

Sono tre le azzurre al via nel tabellone principale degli Internazionali BNL d’Italia, WTA 1000 dotto di un montepremi di 1.577.613 dollari, che si disputano sui campi in terra rossa del Foro Italico a Roma. Tutte ammesse grazie a wild card.

Quinta partecipazione agli Internazionali, la prima nel main draw per Martina Trevisan: la 27enne mancina di Firenze n.100 del ranking, è stata sorteggiata al primo turno contro la kazaka Yaroslava Shvedova, n.725 WTA (in gara con il ranking protetto). Tra la tennista toscana e la 33enne di origini moscovite non ci sono precedenti. In caso di successo l’azzurra sfiderebbe al secondo turno la regina del tennis mondiale Ashleigh Barty, l’australiana grande protagonista sia a Stoccarda che a Madrid.

Per Elisabetta Cocciaretto è invece la terza presenza a Roma, sempre sconfitta al primo turno: la 20enne di Fermo, n.112 del ranking, deve vedersela al primo turno con la francese Caroline Garcia, n.53 WTA, mai affrontata in carriera.

La “veterana” è Camila Giorgi, alla sesta partecipazione (come miglior risultato vanta il secondo turno del 2018 stoppata da McHale): la 29enne di Macerata, n.81 del ranking, debutta contro la spagnola Sara Sorribes Tormo, n.46 WTA, già battuta lo scorso anno al primo turno di Linz (veloce indoor). La 24enne di Castellon quest’anno sta giocando piuttosto bene, ma sul cemento: a Guadalajara, a marzo, ha vinto il suo primo trofeo WTA, poi ha fatto semifinale ad Acapulco e raggiunto i quarti nel WTA 1000 di Miami: nell’unico matvh giocato sul “rosso” ha perso contro Sara Errani al primo turno di Bogotà. La vincente di questa sfida troverà al secondo turno la bielorussa Aryna Sabalenka, n.7 del ranking e del seeding, anche lei protagonista sia a Stoccarda che a Madrid.

