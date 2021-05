Roma, treno Karatsev: sarà derby con Medvedev

Il derby russo Medvedev-Karatsev accenderà il secondo turno agli Internazionali BNL d’Italia 2021. Il ventisettenne rivelazione della stagione ha sconfitto 76(2) 64 il serbo Miomir Kecmanovic, che ha aggiunto allo staff David Nalbandian.

Il numero 27 del mondo ha completato la ventesima vittoria stagionale nel circuito ATP. Ha controllato il gioco in entrambi i set contro il serbo. Ha servito meglio nei momenti importanti, compreso il tiebreak del primo set. Un break è poi bastato a fare la differenza nel secondo.

La sfida contro il finalista dell’ultimo Australian Open, battuto due volte su due al primo turno al Foro Italico, sarà la sua nona partita in carriera contro un Top 10. Il bilancio, finora, è in equilibrio: quattro vittorie, quattro sconfitte.

Si sono già incontrati due volte, sul duro, e ha sempre vinto Karatsev: nelle qualificazioni del torneo di Mosca 2014 e nella semifinale del Challenger di Kazan del 2016.

All'inizio della stagione, Medvedev aveva avvertito tutti del valore di Karatsev. "E' la nostra arma segreta" diceva alla vigilia dell'ATP Cup, poi vinta dalla Russia.

A Roma, il numero 3 del mondo ha perso due volte su due all'esordio. La terra non è la sua superficie migliore. Ma a Madrid, ha sottolineato nella conferenza stampa della vigilia, ha giocato due match incoraggianti.

"Ho vinto con Alejandro Davidovich-Fokina, che aveva battuto Berrettini a Montecarlo, e Berrettini è in finale a Madrid. Ho perso con Garin, che poi è stato avanti di un set e un break contro Matteo".

Per andare avanti sul rosso, ha spiegato, degli adattamenti rispetto ai suoi schemi abituali sul duro sono inevitabili. "Se gioco esattamente come faccio sul duro anche sulla terra, non vincerò mai. Ma non diventerò come quei giovani spagnoli che da sempre sono abituati a girare intorno al rovescio, a colpire con molto spin, a giocare profondo e alto sopra la rete".

Sarà invece Taylor Fritz l’avversario dell’uomo dei record, Novak Djokovic, che ha inaugurato la sua 320ma settimana da numero 1 del mondo, una in più di Serena Williams nell’era del ranking computerizzato iniziata nel 1973 per l’ATP e nel 1975 per la WTA.

Il serbo vanta anche il primato di titoli nei Masters 1000, 36, uno in più di Rafa Nadal che agli Internazionali BNL d’Italia ha trionfato nove volte.

Al Foro, Djokovic ha alzato cinque volte il trofeo (2008, 2011, 2014, 2015 e 2020). Ha disputato altre cinque finali (2009, 2012, 2016, 2017 e 2019) e non ha mai perso prima dei quarti di finale nelle precedenti quattordici partecipazioni.

Forte di un bilancio di 55 vittorie e 9 sconfitte nel torneo, Djokovic ritrova Taylor Fritz dopo la maratona al terzo turno dell’Australian Open. Una sfida curiosamente interrotta per far uscire gli spettatori, a causa dell'inizio di un breve lockdown a Melbourne.

In quell'occasione, Djokovic si è procurato lo strappo agli addominali sui Fritz avrebbe polemizzato dopo la partita.

Già semifinalista a Cagliari, Fritz ha inauguratro il suo quarto tornero da numero 1 USA dominando 6-3 6-2 il britannico Dan Evans grazie a 28 vincenti contro 13 e al 77% di punti vinti con la seconda. Dopo un break subito in avvio, Fritz ha imposto un ritmo alto e costante, insostenibile per il semifinalista del Masters 1000 di Montecarlo, dal tennis creativo ma oggi poco solido.