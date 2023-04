Roseto: Agamenone e Pellegrino si fermano ai quarti

Semaforo rosso per gli ultimi due italiani rimasti nei quarti di finale del "Regione Abruzzo Challenger", Challenger ATP dotato di un montepremi di 73.000 euro giunto alle battute conclusive sui campi in terra rossa di Roseto degli Abruzzi.

Franco Agamenone (testa di serie numero 2 del torneo e n.147 ATP) ha ceduto 64 62 al romeno n.7 del seeding Nicholas David Ionel (n.219 del ranking), già protagonista dell'eliminazione all'esordio di Edoardo Lavagno (n.331). Il vincitore in doppio degli Australian Open junior 2020 se la vedrà per un posto in finale con Raphael Collignon (n249), che si è aggiudicato il derby belga con la testa di serie n.8 Gauthier Onclin (n.224) con lo score di 57 64 62.

Stop nei quarti del Challenger di Roseto anche per Andrea Pellegrino (n.173 ATP), partito come quinta forza del seeding, che ha ceduto 61 46 64 al n.1 del torneo Filip Misolic (n.142 ATP) facendosi rimontare da 4-1 nel terzo set. Il giocatore austriaco sarà dunque protagonista dell'altra semifinale dove affronterà il ceco testa di serie n.6 Dalibor Svrcina (n.203), che nel frattempo ha inflitto un doppio 64 all'olandese Jesper de Jong.

Pellegrino proverà però a rifarsi nella giornata di sabato avendo conquistato l'accesso alla finale di doppio. Il 26enne di Bisceglie affronterà infatti, in coppia con Jacopo Berrettini (insieme sono la quarta forza del tabellone), il duo tutto francese e n.1 del seeding composto da Dan Added e Titouan Droguet.

ORDINE DI GIOCO

SINGOLARE

DOPPIO

QUALIFICAZIONI