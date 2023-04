Roseto: Misolic-Collignon sfida per il titolo

Finale di doppio e semifinali di singolare nel "Regione Abruzzo Challenger", Challenger ATP dotato di un montepremi di 73.000 euro giunto alle battute conclusive sui campi in terra rossa di Roseto degli Abruzzi.

Apre alle ore 12.00 la finale di doppio con gli italiani Jacopo Berrrettini e Andrea Pellegrino che escono sconfitti dopo una dura battaglia nei confronti della coppia francese Dan Added e Titouan Droguet 62 26 1210. La coppia francese si aggiudica il trofeo della Regione Abruzzo bissando il successo francese dell’anno scorso.

Filip Misolic (testa di serie numero 1 e 131 ATP best) supera Dalibor Svricina per 63 76 dopo un bellissimo match di quasi due ore. Peccato per il ceco che nella seconda partita sembrava poter chiudere a suo vantaggio riaprendo il match.

Partita incredibilmente bella tra Nicholas David Ionel e Raphael Collignon. Vince il belga in rimonta per per 16 64 61.

Raphael Collignon: “Sono arrivato dieci giorni fa a Roseto degli Abruzzi invitato dal Direttore del Torneo Luca Del Federico che conosco molto bene. Siamo arrivati mercoledì 12 aprile con il mio compagno Gauthier Onclin per preparare al meglio il torneo. Sono felicissimo del mio best ranking 228 ATP che mi consente di entrare nelle qualificazioni del Roland Garros. Spero di chiudere la settimana del torneo con un grande risultato”.

