Roseto: Pellegrino supera Caruso e centra i quarti, avanti anche Agamenone

Andrea Pellegrino e Franco Agamenone sono approdati ai quarti di finale del "Regione Abruzzo Challenger", torneo Challenger ATP dotato di un montepremi di 73.000 euro che si disputa sui campi in terra rossa di Roseto degli Abruzzi.

Il 26enne di Bisceglie (n.173 ATP), testa di serie n.5 a Roseto, ha vinto per la prima volta (al terzo tentativo) il confronto diretto con Salvatore Caruso (n.297 del ranking) aggiudicandosi il derby azzurro con il punteggio di 76(4) 63. Tra Pellegrino e le semifinali del torneo abruzzese ci sarà l'austriaco n.1 del seeding Filip Misolic (n.142 ATP), che nel proprio incontro di secondo turno ha superato Gianluca Mager (n.286). Il 21enne di Graz ha vinto l'unico precedente, andato in scena nella passata stagione al primo turno del Challenger di Lisbona.

Tra i migliori otto giocatori a Roseto anche Franco Agamenone, testa di serie numero 2 e n.147 ATP. Il ritrovato connubio con lo storico coach Andrea Trono sta giovando al 30enne italoargentino, che si è sbarazzato con un 60 61 in 55 minuti del promettente svizzero Kilian Feldbausch, che aveva ben figurato al debutto nel main draw. Al prossimo turno Agamenone se la vedrà per la prima volta in carriera con il romeno n.7 del seeding Nicholas David Ionel (n.219), protagonista dell'eliminazione all'esordio di Edoardo Lavagno.

Stop al secondo turno per Francesco Forti (n.361 del ranking), che si è arreso non senza lottare al belga testa di serie n.8 Gauthier Onclin (n.224) con lo score di 64 16 63.

Al termine dei match singolari sono arrivate le parole del direttore del torneo Luca Del Federico, che ha dichiarato: "É bello avere tanti nomi importanti nei quarti di finale del torneo. Il Challenger ATP di Roseto degli Abruzzi si conferma una tappa importante del circuito in Italia, anticipando diversi appuntamenti importanti ed essendo collocato nella settimana che assegna gli ultimi punti per il Roland Garros. Abbiamo inoltre avuto il piacere di avere ospite la giocatrice belga Ysaline Bonaventure (82 ranking WTA) che si è allenata in preparazione del Mutua Madrid Open. É stata la ciliegina sulla torta di una settimana spettacolare”.