Rotterdam: storia di un torneo speciale

Il tennis arriva a Rotterdam per la prima volta con un torneo Open nel 1972. Il comune di Rotterdam, sulle ceneri dell'Ahoy Hall demolito nel 1966, decide di costruire un secondo centro congressi inaugurandolo il 15 gennaio 1971 alla presenza del principe Claudio. Così dal 13 al 19 novembre 1972 Rotterdam ospita una tappa del circuito Wct con un montepremi di 50mila dollari. A conquistare il titolo è Arthur Ashe, vittorioso in finale per 36 62 61 sull'idolo locale Tom Okker.

L'anno dopo il Wct non rinnova il contratto a Rotterdam, ma la città non si perde d'animo. Grazie all'aiuto della federazione olandese, l'ex davisman Hans van Dalsum organizza un torneo che entra stabilmente nel circuito Grand Prix con un montepremi di 70mila dollari. A vincere l'edizione del 1974 è proprio Tom Okker che in finale supera Tom Gorman per 46 76 61.

Ma la svolta avviene l'anno dopo quando la banca Abn, il terzo istituto bancario più grande del paese, lega il proprio nome al torneo offrendo una sponsorizzazione che dura ancora oggi.

Le edizioni del 1975 e 1976 vanno ad Arthur Ashe, vincitore su Tom Okker e su Bob Lutz. Il primo mostro sacro a raggiungere la finale è il rumeno Ilie Nastase, sconfitto nella finale del 1977 da Dick Stockton. Il primo numero 1 a vincere il titolo a Rotterdam è Jimmy Connors, campione nel 1978 su Raul Ramirez.

L'8 aprile 1979 la finale di Rotterdam è tra Bjorn Borg e John McEnroe. E' il loro quarto confronto diretto, il primo però in finale. A vincere è l'Orso svedese per 64 62.

Dopo Ashe, il secondo a conquistare due titoli a Rotterdam è Jimmy Connors che vince anche l'edizione del 1981 su Gene Mayer. La seconda grande finale tra titani è quella del 1982 tra Vilas e Connors (vince l'argentino per 06 62 64). Nel 1984 l'allarme bomba interrompe la finale tra Ivan Lendl e Jimmy Connors: il ceco conquista tutti i 7 game giocati nell'incontro: ma sul 60 10 arbitro e le forze dell'ordine mandano tutti a casa. La partita non viene più ripresa. Nel 1985 c'è il primo titolo di Miloslav Mecir.

Nel cuore degli anni Ottanta dominano gli svedesi: nel 1986 c'è la prima finale tutta scandinava tra Joakim Nystrom e Anders Jarryd, nei due anni seguenti a vincere il torneo è l'angelo biondo Stefan Edberg, campione su McEnroe e su Mecir.

Nel 1991 Omar Camporese annulla un match point e batte in finale Ivan Lendl. E' il primo titolo Atp per l'azzurro e l'unico successo italiano nel torneo olandese. Negli anni 90 il torneo diventa l'appuntamento preferito dai tennisti "sparafucile". Nell'albo d'oro appaiono i nomi di Boris Becker, Michael Stich, Richard Krajicek, Goran Ivanisevic e ancora Richard Krajicek.

Nel 2001 Roger Federer gioca a Rotterdam la quarta finale della carriera, la prima dopo il successo di Milano. Lo svizzero però perde 75 36 76 contro Nicolas Escude. Roger dovrà aspettare il 2005 per conquistare, da numero 1 del mondo incontrastato, il primo titolo olandese: Federer vince battendo in finale l'amico Ivan Ljubicic per 57 75 76. Nel 2009 Nadal arriva alla finale ma perde da Andy Murray. Nel 2012 Federer concede il bis battendo Juan Martin del Potro e nel 2018 Federer torna numero 1 del mondo vincendo per la terza volta (unico a fare il tris) il titolo superando per 62 62 Grigor Dimitrov. Infine nel 2023 Jannik Sinner è il secondo italiano in finale dopo Camporese, ma perde 57 62 62 da Daniil Medvedev.