Rotterdam, Tsitsipas e Rublev ai quarti: Murray live alle 19.30

Stefanos Tsitsipas e Andrey Rublev, prime due teste di serie dell'ATP 500 di Rotterdam, avanzano ai quarti di finale. Il greco ha sconfitto 6-4 6-1 il bielorusso Ilya Ivashka, che ancora non ha mai battuto un Top 5 in carriera e non ha mai giocato un quarto di finale in un torneo più prestigioso di un ATP 250.

Per un posto in semifinale, il greco affronterà per la settima volta in carriera l'australiano Alex De Minaur (sfida trasmessa, come tutti i quarti di finale del torneo olandese su SuperTennix). Il russo, campione in carica, ha raggiunto i quarti per la quarta volta in altrettante partecipazioni a Rotterdam. Il numero 7 del mondo ha battuto 6-3 6-3 il coreano Soonwoo Kwon, campione l'anno scorso a Nur-Sultan.

"A Kwon piace giocare da dietro. Il primo set è stato di alto livello, con tanti scambi molto intensi - ha spiegato Rublev dopo il match -. Ho capito subito che sarebbe stata una partita dura e che avrei dovuto correre tanto. Il cuore mi batteva forte. Sono contento di essere riuscito a vincere in due set".

Arrivato a Rotterdam dopo l'eliminazione al terzo turno all'Australian Open contro il croato Marin Cilic, Rublev non ha ancora perso un set nel torneo. Nei quarti lo aspetta il numero 38 del mondo Marton Fucsovics o la wild card Tallon Griekspoor che ha vinto 25 partite di fila a cavallo tra 2021 e 2022 ma a Rotterdam non è mai andato oltre il secondo turno.

Tsitsipas, invece, insegue il terzo titolo, dopo Marsiglia ed Estoril 2019, in undici tornei disputati da numero 1 del tabellone.

Alle 19.30 Andy Murray, rientrato in Top 100 per la prima volta dal 2018, sfiderà Felix Auger-Aliassime. Il vincente incontrerà nei quarti il numero 1 britannico Cameron Norrie. "Non vedo l'ora di giocare quella partita - ha spiegato Murray -. Felix ha iniziato benissimo l'anno, adesso è uno dei giovani migliori nel circuito. Sarà davvero un bel test per me, vedremo che succederà".