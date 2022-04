Rune, che regalo di compleanno: Zverev ko

A due giorni dal diciannovesimo compleanno, Holger Rune si regala la prima vittoria in carriera contro un Top 20. Fa rumore, anche per la forma, il 6-3 6-2 ad Alexander Zverev, ottenuto anche grazie al 47% di punti vinti in risposta contro la prima di servizio del tedesco.

"Mi sono divertito - ha detto Rune -. Zverev è numero 3 del mondo, sta giocando un tennis incredibile. Lo rispetto moltissimo e non credevo di poter vincere in due set, con un punteggio simile. Ma il match è stato duro, soprattutto nel primo set quando ci sono stati molti scambi lunghi. Ho cercato di offrire al pubblico una grande partita, sono felice della mia prestazione".

Finora, rispetto all'anno scorso, il tedesco ha avuto un percorso simile. A parità di sconfitte, sette, ha vinto quattro partite in più, 15 contro le 11 del 2021. Certo, nel 2021 è proprio da questo momento della stagione, con il trionfo al Masters 1000 di Madrid, che Zverev ha cambiato marcia. Dopo Monaco, torneo che ha vinto nel 2017 e nel 2018 ma in cui da allora non ha mai superato i quarti di finale, nel 2021 ha ottenuto 48 vittorie su 56 partite giocate. Appare difficile, comunque, che Zverev possa replicare una simile seconda parte di stagione.

Il percorso di Rune continuerà contro il finlandese Emil Ruusuvuori o Maxime Cressy, il francese cresciuto negli USA che ha sorpreso Daniel Evans.

Il danese ha superato per la prima volta il secondo turno in un torneo ATP nel 2022. Il teenager ha iniziato il 2021 da numero 473 del mondo ma già alla fine dell'anno scorso era numero 103, e ha avuto modo di brillare a Milano alle Intesa Sanpaolo Next Gen ATP Finals. Questa settimana ha raggiunto il best ranking di numero 70, che è destinato ad essere ritoccato ancora verso l'alto.

"Rune è sempre stato un ragazzo emotivo ma molto veloce e competitivo. E' totalmente dedito al tennis" ha detto a inizio stagione il suo coach Lars Christensen, che lo segue da sempre, al sito dell'ATP. "Una settimana voleva essere come Rafa, con la bandana e tutto il resto, la settimana dopo voleva imitare Federer" ha aggiunto il coach.

La transizione da junior a pro non è stata semplice, ma il suo tennis sta velocemente guadagnando maturità e continuità anche nei momenti delicati dei match. L'esplosività non gli manca di sicuro, ma più volte il suo spirito competitivo l'ha portato ad una gestione impaziente delle partite e a depotenziare i punti forti del suo gioco.

"Penso che Holger abbia tutto per avere successo, ma ha bisogno di crescere come mentalità. Sarà questa la sfida principale nel prossimo anno o due" diceva Christensen a gennaio.

Di suo, Rune ha sempre avuto le idee chiare. Ha sempre detto di voler diventare un giorno numero 1 del mondo. E a giudicare dalle parole di sua madre, non è una frase buttata lì solo per vedere che effetto fa. "E' molto serio, lo vuole davvero" ha detto Aneke. Soprattutto, è disposto a fare quello che serve per trasformare il sogno in realtà.