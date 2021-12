Russi fortissimi: solo l’Italia poteva batterli

E così a sollevare l’insalatiera d’argento di Dwight Davis sono arrivati loro: i russi senza Russia. La squadra più forte del mondo senza la bandiera della loro nazione, senza inno: Medvedev, Rublev, Karatsev, Khachanov e Donskoy che giocano sotto l’egida delle Federtennis di Mosca e fanno suonare il concerto n.1 di Tchaikovsky invece del loro classico inno nazionale da pelle d’oca.

Fortissimi, sì. Con un Medvedev al tempo stesso devastante e imperforabile. Due dei primi 10 del mondo, 4 dei primi 29. Eppure…

Eppure qualcuno che poteva batterli c’era. Qualcuno che potrà batterli c’è. E al momento siamo solo noi.

E’ impossibile non pensarlo oggi, dopo aver visto l’inutile tentativo di resistenza della Croazia di Gojo e Cilic. Quella Croazia che con noi l’aveva spuntata solo grazie a un’imprevedibile e imprevista serata storta dell’esordiente Lorenzo Sonego. E soprattutto all’assenza di Matteo Berrettini, infortunatosi alla vigilia delle Davis Cup Finals.

Ovviamente la storia dello sport non si scrive né con i ‘se’ ne con i ‘ma’. E nemmeno col senno di poi. Però di fronte allo spettacolo di un ‘armata russa’ che trita tutto e tutti come un carrarmato (nonostante i frequenti black-out di Rublev) non ci si può trattenere dal pensare che l’Italia di Matteo Berrettini, Jannik Sinner, Lorenzo Sonego, Fabio Fognini, Lorenzo Musetti, Simone Bolelli sia una nazione tennistica in grado, già oggi e nel futuro prossimo, di tenere testa e anche battere quel gruppo di racchette poderose e festanti, sommerse dai coriandoli della Caja Magica.

Primo singolare: Jannik Sinner contro Andrey Rublev. Chi vince secondo voi? Secondo singolare: Matteo Berrettini contro Daniil Medvedev. Match durissimo, ma si gioca. E nel caso, il doppio russo è forte, ma non il n.1 del mondo come quello croato.

Certo, queste considerazioni sanno tanto di sogni da tifoso mentre nella realtà Medvedev e soci la Coppa la stanno alzando davvero. Forse però assumono concretezza proprio per questo. Sappiamo qual è l’entità dell’impresa da compiere, l’altezza della montagna da scalare. Sappiamo che ce la possiamo fare anche se è una vetta da Himalaya, un ottomila.

La scalata riparte il 4 marzo 2022 in Slovacchia, contro i non irresistibili Alex Molcan e Norbert Gombos. Berrettini sarà risanato; Sinner, Sonego, Musetti (e capitan Volandri) non saranno più dei debuttanti. Tchaikovsky? Si balla.