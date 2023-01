Ruud non basta alla Norvegia: messaggio chiaro per l'Italia in United Cup

Casper Ruud non basta a salvare la Norvegia contro il Brasile in United Cup. Un messaggio chiaro e importante per l'Italia che proprio contro la Norvegia tra stanotte e domani ha la grande occasione di qualificarsi al playoff fra le vincitrici dei due gironi di scena alla Pat Rafter Arena di Brisbane che vale il passaggio alla semifinale.

Per la Norvegia la missione di ribaltare lo 0-2 della prima giornata contro il Brasile appariva quasi impossibile. Nel primo singolare maschile del 2023 il numero 2 del mondo Casper Ruud ha sconfitto 63 62 Thiago Monteiro che, come contro Berrettini, ha provato a sfruttare il suo diritto per guadagnare campo. Ma ha trovato un avversario più solido da fondo e in grado di vincere gli ultimi sei game della partita.

"Era un match senza appello, un po' di pressione c'era, ma sono partito bene. Poi iniziare l'anno in Australia mi piace - ha detto Ruud -. Non ero mai stato a Brisbane prima, finora qui sto passando giorni fantastici. La città mi piace molto, e ringrazio tutti i tifosi che sono venuti a vedere tennis il primo giorno dell'anno".

Ruud spera di cancellare il ricordo di un anno fa, quando un infortunio alla caviglia alla vigilia dell'esordio lo costrinse a saltare l'Australian Open. Intanto inaugura il 2023 con la terza vittoria in altrettanti confronti diretti con il brasiliano Monteiro, con cui non ha perso nemmeno un set.

Il successo di Ruud, finalista l'anno scorso al Roland Garros, allo US Open e alle Nitto ATP Finals, ha solo rimandato la sconfitta della Norvegia. Laura Pigossi, numero 118 del mondo, ha sconfitto 63 64 Ulrikke Eikeri, numero 388 in singolare ma prima norvegese di sempre a raggiungere una finale Slam. Subito prima che ci riuscisse Ruud in singolare, infatti, era arrivata a giocarsi il titolo in doppio misto all'ultimo Roland Garros.

Il Brasile chiude così con un bilancio di una vittoria e una sconfitta il suo percorso nel girone di United Cup. Se l'Italia dovesse battere la Norvegia, ai brasiliani non resterebbe che sperare nel ripescaggio della migliore seconda per raggiungere la semifinale.