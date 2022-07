Rybakina, neo regina: “ero nervosissima, fiera di me stessa”

In campo ha vinto uno Slam e praticamente non ha nemmeno esultato, faticando a realizzare ciò che era appena successo, mentre in conferenza stampa la campionessa di Wimbledon Elena Rybakina è parsa un tantino più consapevole, anche se ancora incredula per la vittoria. “Magari – ha raccontato davanti ai microfoni – nei prossimi giorni riuscirò a realizzare ciò che è successo, ma per il momento posso solo dire che sono fiera di me stessa, del mio team e di tutte le persone che lavorano con me. Nel primo set ho avuto bisogno di un po’ di tempo per adattarmi al gioco della mia avversaria, ma dopo averlo perso mi sono detta di lottare al cento per cento. Ho cercato di concentrarmi punto dopo punto, indipendentemente dal punteggio, e ha funzionato”.



“Durante la finale, ma già prima, ero davvero nervosa. Fin dalla sera precedente ho iniziato a pensare troppo alla partita, perciò mi sono dovuta impegnare per rimanere tranquilla. Mi sono detta che dopotutto era solo un incontro di tennis, e che la cosa peggiore che potesse succedermi era una sconfitta. Mi sono convinta che anche se fosse andata male avrei avuto altre chance. In un certo senso questo mi ha aiutato a calmarmi. Ma non è stato comunque semplice, sicuramente avrei potuto godermi di più la finale, invece non ci sono riuscita. Ma è tutta esperienza: in futuro saprò gestire meglio certi eventi”.

“La mancata esultanza? Sono sempre molto tranquilla, non sapevo cosa aspettarmi da questa partita. Quando ho parlato al microfono durante l’incontro ho pensato che sarei scoppiata a piangere di lì a poco, invece sono riuscita a trattenere le lacrime. Magari quando tornerò in hotel, e sarò da sola in camera, piangerò a non finire. Vincere è stato uno shock anche per me, quindi non sapevo bene cosa fare. C’erano troppe emozioni, ho cercato solo di rimanere tranquilla. Magari un giorno vedrete da me delle reazioni più accese dopo le vittorie, ma per ora non è così. Se festeggerò questa sera? Sinceramente non ne ho idea: abbiamo lavorato duramente per arrivare fino a questo punto, ma non potevamo certo aspettarci di vincere il titolo quindi non c’è nulla di preparato”.



“È un peccato che questo torneo non mi dia punti, ma non ci posso fare nulla. Lunedì non sarò fra le prime 10 del mondo, ma avrò sicuramente altre possibilità per riuscirci e magari fare ancora meglio”.

Come già nei giorni precedenti, durante la conferenza stampa c’è stata anche qualche domanda sulla Russia, il suo paese d’origine, per il quale Elena ha giocato fino al 2018. Le hanno chiesto se secondo lei da parte della Russia ci potrebbe essere il tentativo di politicizzare il suo successo ai Championships. “Non lo so: come ho detto in precedenza io gioco per il Kazakhstan da molti anni, e ho rappresentato il Kazakhstan in tutte le competizioni più importanti, come alle Olimpiadi. Non so cosa potrà succedere”.



Poi, il tema si è fatto ancora più spinoso, fino alla domanda secca: condanna la guerra e le azioni di Putin? A quel punto, dopo aver chiesto di ripetere la domanda, la neo campionessa di Wimbledon si è un po’ nascosta. “Il mio inglese non è dei migliori – ha detto –, e posso solo dire che oggi rappresento il Kazakhstan e non ho scelto dove nascere. In Kazakhstan la federazione ha creduto in me e mi ha supportato molto. Anche oggi ho sentito grande supporto, ho visto le bandiera sugli spalti. Non so come rispondere a queste domande”.

Malgrado la sconfitta dolorosa, una delusa Jabeur l’ha presa con filosofia. Sicura che per lei arriveranno altre opportunità. “Il tennis – ha detto – è così: c’è solo una vincitrice. Ma per me questo torneo rimane una grande esperienza, sono sicura che da questa finale imparerò molto. Rimangono due settimane positive, me ne vado a testa alta. Non ho rimpianti perché so di aver dato tutto. Nel tennis la sconfitta fa parte del gioco. Mi sarebbe piaciuto vincere una partita in più, ma continuo a credere nelle mie possibilità e sono sicura che prima o poi vincerò un torneo del Grande Slam. Sono comunque soddisfatta del mio torneo, il mio approccio rimane positivo. Alla Bob Marley: don’t worry, be happy”.



“Nel secondo e nel terzo set – ha continuato – non sono riuscita a giocare il mio miglior tennis, ed Elena ha iniziato a giocare in maniera più aggressiva, avvicinandosi al campo e mettendomi molta pressione. Ha giocato molto bene e io non sono stata in grado di trovare una soluzione alla sua aggressività. Mi sarei aspettata di rispondere un po’ meglio, per riuscire ad approfittare delle opportunità che ho avuto, ma non è stato così. Ha meritato di vincere”.

Wimbledon era il grande obiettivo stagionale di Ons, ma la tunisina guarda già avanti. “Come ho detto spesso, già dall’inizio della stagione ho fatto tutto il possibile per concentrarmi al massimo su questo torneo e arrivare pronta all’appuntamento. Ho anche la foto del trofeo della vincitrice come salva schermo sul mio smartphone. Lo desideravo e non sono riuscita a prendermelo, il che vuol dire che probabilmente non sono ancora pronta per vincere un torneo del Grande Slam. Forse l’ho desiderato troppo, e magari è il motivo per il quale ora non ho il trofeo qui con me. Ma non vedo l’ora di riprovarci e presto inizierò a pensare allo Us Open. Intanto, è il momento di mettere di nuovo la foto di mia nipote sullo schermo del cellulare”.



“È davvero incredibile vedere quanta gente mi sostiene, non solo dalla Tunisia ma da tutto il mondo arabo. Ho sentito tanto sostegno, e cerco di continuare a ispirare le persone, più generazioni possibile. Non vedo l’ora di giocare altre partite come questa. Mi auguro che i miei tifosi non siano delusi: prometto che la prossima volta andrà meglio. Tornerò in Tunisia martedì: il ministro dello sport mi ha anticipato che troverò una grande sorpresa ad attendermi. Non vedo l’ora di incontrare i miei connazionali. In questo momento ho bisogno del loro supporto, per continuare a fare meglio”.