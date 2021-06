Sabalenka dissennata: spara tutto e va fuori

Continua l’allergia da Slam di Aryna Sabalenka e la parte bassa del tabellone femminile del Roland Garros diventa sempre più terra di conquista.

La bielorussa infatti è caduta un’altea volta al terzo turno a Parigi (il suo miglior risultato Slam sono gli ottavi raggiunti nel 2018 a New York e quest’anno a Melbourne) che per una n.4 del mondo non è proprio una prestazione di livello.

In più si è beccata un clamoroso 6-0 nel terzo set, quello decisivo, dalla russa Anastasia Pavlyuchenkova, n. 32.

Il bello, o meglio il brutto per Sabalenka, è che la vulcanica Aryna aveva rifilato un netto 6-2 6-3 alla stessa avversaria in semifinale a Madrid un mese fa.

Ma cercare le ragione di una simile batosta quando i numeri della partita dicono che Sabalenka ha fatto quasi il doppio dei vincenti di Pavlyuchenkova (41 contro 22) ma quasi il triplo degli errori (39 contro 16) sembra un inutile esercizio.

Resta solo da registrare che la possente Anastasia ora affronterà una bielorussa meno esplosiva ma di sicuro più sensate ed esperta, l’ex n.1 Vika Azarenka, che ha rifilato un secco 6-2 6-2 alla statunitense Madison Keys.

Molto bene anche la compagna di doppio di Pavlyuchenkova, la kazaka Elena Rybakina, che con un netto 6-1 6-4 si è prenotata il posto negli ottavi contro la vincente della sfida tra Serena Williams e Danielle Collins.