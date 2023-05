Sabalenka: 'Pronta a diventare numero 1'. Gli scenari del ranking WTA

"Penso di essere pronta per diventare numero 1 del mondo. Sono molto migliorata". Parola di Aryna Sabalenka, campionessa all'Australian Open che affronta il Roland Garros con la concreta possibilità di essere la 29ma numero 1 nella storia della WTA. Ma la bielorussa, in campo come atleta neutrale, non vuole pensare troppo agli scenari di classifica. Mantiene un approccio prudente al suo primo major da campionessa Slam in carriera.

"Tutte le volte che mi concentro su queste cose, su punti, classifica, risultati, non riesco a dare il meglio in campo - ha detto in conferenza stampa nel consueto Media Day alla vigilia del Roland Garros -. Voglio pensare solo a me stessa, al mio tennis e poi vedremo che succederà dopo queste due settimane".

Forte del suo primo titolo Slam in carriera e del primo successo stagionale in un WTA 1000, a Madrid, Sabalenka inizia il Roland Garros con 7.541 punti in classifica. L'attuale numero 2 WTA non è mai andata oltre il terzo turno a Parigi, e inoltre nel corso del Roland Garros vedrà uscire anche i 180 punti della finale di 's-Hertogenbosch dell'anno scorso. Nel 2023, infatti, lo Slam parigino inizia una settimana prima rispetto al 2022.

Ma la matematica le lascia possibilità di superare Swiatek. La polacca, sicura di raggiungere le 62 settimane in carriera da numero 1, non può migliorare gli attuali 8.940 punti, essendo la campionessa in carica al Roland Garros.

Vediamo gli scenari per il ranking WTA alla fine del Roland Garros:

Se Swiatek dovesse perdere prima dei quarti di finale, allora Sabalenka sarebbe numero 1 il 12 giugno, indipendentemente dal suo piazzamento Se Sabalenka dovesse arrivare agli ottavi o ai quarti, allora Swiatek dovrebbe centrare almeno la semifinale per sperare di mantenere il posto di numero 1 Se Sabalenka arrivasse in semifinale, a Swiatek servirebbe almeno la finale In caso di finale Swiatek-Sabalenka, la vincitrice sarebbe numero 1 dopo il Roland Garros