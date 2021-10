Sakkari nella storia, prima greca alle WTA Finals

Grazie al ritiro dopo un game della russa Anna Kalinskaya, la numero 7 del mondo Maria Sakkari è diventata la quinta giocatrice qualificata per le WTA Finals di Guadalajara. E' la prima greca a partecipare al torneo di fine stagione.

Sakkari incastona così il gioiello più prezioso sulla corona della sua miglior stagione in carriera, in cui è entrata anche per la prima volta in Top 10, dove nessuna tennista greca era mai arrivata prima.

Il traguardo della qualificazione alle WTA Finals completa un 2021 caratterizzato da una serie di piazzamenti di prestigio, anche se non accompagnata da titoli all'attivo. Sakkari si unisce così a Ashleigh Barty, Aryna Sabalenka, Barbora Krejcikova e Karolina Pliskova nella lista delle giocatrici con un posto sicuro a Guadalajara.

La greca è l'unica giocatrice ad aver giocato due semifinali Slam in stagione, Roland Garros e US Open nel suo caso, oltre a Sabalenka. Ha ottenuto sette vittorie contro Top 20, la più importante contro Naomi Osaka, allora numero 2 del mondo, a Miami dove ha centrato la semifinale.

La numero 7 del mondo ha raggiunto anche la terza finale WTA in carriera, a Ostrava, oltre alla semifinale di Abu Dhabi e del Grampians Trophy di Melbourne.