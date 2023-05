Sakkari out, prima Top 10 eliminata a Parigi

Per il secondo anno consecutivo, Karolina Muchova ha eliminato al Roland Garros Maria Sakkari. Dopo il successo al secondo turno del 2022, la ceca ha chiuso 76(6) 75). Ex numero 20 del mondo, oggi numero 43, Muchova ha completato il terzo successo in quattro confronti diretti. E' diventata, rivelano i dati Opta, la prima ceca a vincere quattro partite consecutive contro una Top 10 negli Slam dai tempi di Jana Novotna.

Semifinalista al Roland Garros due anni fa, Sakkari ha incassato la seconda sconfitta in carriera al primo turno in uno Slam da testa di serie. Dopo due ore e sei minuti di partita, è maturata la prima eliminazione di una Top 10 nel torneo.

Muchova ha ottenuto l'ottava vittoria in carriera contro una Top 10, cinque delle quali nei major. Eppure al Roland Garros non è mai andata oltre il terzo turno.

Specialista più sulle superfici veloci, semifinalista all'Australian Open nel 2021 e due volte ai quarti a Wimbledon, al prossimo turno affronterà un'altra giocatrice capace in passato di arrivare in semifinale al Roland Garros. Si tratta dell'argentina Nadia Podoroska, che ha ottenuto qui nel 2020 il risultato più prestigioso in carriera. All'esordio ha eliminato la wild card di casa Jessika Ponchet 60 62.