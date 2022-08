Samsonova in finale a Cleveland per allungare la striscia (live alle 19)

Sarà tra due tenniste senza bandiera la finale del torneo Wta di Cleveland, Tennis in the Land: Aliaksandra Sasnovich, bielorussa di Minsk, e Ljudmila Samsonova, russa di Olenegorsk si sono infatti guadagnate l’accesso alla finalissima in Ohio ma in modi decisamente diversi.

Samsonova ha dominato il match contro la statunitense Bernarda Pera, seppellendola sotto una gragnuola di colpi vincenti, trenta, e commettendo solo sei errori. Ha chiuso l’incotro 6-1 62 in soli 53 minuti.

Per la 23enne che si allena in Italia con il fidanzato Alessandro Dumitrache, sotto la guida di coach Danilo Pizzorno, è la nona vittoria consecutiva in questo mese di agosto: è infatti reduce dal successo nel torneo di Washington, il secondo della carriera dopo quello di Berlino 2021.

Tutt’altro andamento ha avuto la sfida tra Sasnovich e la Francese Alize Cornet, rispettivamente n.36 e n.37 del mondo. Questa vicinanza in classifica ha generato un match equilibratissimo che Cornet è arrivata a un passo dal vincere (ha servito sul 5-4 nel secondo set dopo essersi imposta nel primo) ma Sasnovich è riuscita a raddrizzare, chiudendo 6-7 (5) 7-5 6-3 in w ore e 51 minuti.

Per la bielorussa è la quarta occasione di conquistare il primo tiolo Wta, dopo le finali perse a Seul nel 2015, a Brisbane nel 2018 e a Melbourne (Summer set 2) quest’anno.

Supertennis trasmetterà la partita in diretta a partire dalle 19.00: tra le due contendenti non ci sono precedenti.