Samsonova, quante prime volte: semifinale a Berlino

Brilla la stella di Liudmila Samsonova. A Berlino la russa, di italianissima formazione tennistica, ha raggiunto la prima semifinale in un torneo prestigioso come un WTA 500, la seconda in assoluto in carriera. Numero 106 del mondo, ma sicura di entrare per la prima volta in Top 100 almeno in 89ma posizione la prossima settimana, dopo le qualificazioni ha completato le prime vittorie sull'erba nel circuito maggiore.

Ai quarti ha sfiancato l'ex Top 10 Madison Keys 7-6(4), 2-6, 7-6(0) in una delle tre sfide di giornata concluse al tiebreak decisivo. In semifinale, Samsonova sfiderà l'ex numero 1 Victoria Azarenka, che ha battuto Jessica Pegula 6-2 5-7 6-4 riscattando la sconfitta all'Australian Open a inizio stagione.

Nell'altra sfida che vale la finale Alizé Cornet, alla prima semifinale sull'erba, incontrerà Belinda Bencic. La francese ha sorpreso l'ex campionessa di Wimbledon Garbiñe Muguruza 4-6 6-3 7-6(5) dopo aver salvato un match point; la svizzera ha superato Ekaterina Alexandrova 6-4 4-6 7-6(4).

Azarenka è dunque la semifinalista con la carriera di maggior successo a Berlino. "Sono molto felice di aver vinto alla fine" ha detto la bielorussa, che ha completato il match con l'oscurità sempre più fitta sullo stadio. "Ho giocato benissimo fino alla metà del secondo set, poi ho iniziato a rallentare e a commettere sempre gli stessi errori. I match sull'erba possono essere molto rapidi, e se subisci un break o due diventano difficilissimi". Un messaggio anche per Samsonova.

Nelle altre due sfide di giornata, spicca il sorprendente successo di Alize Cornet, che sull'erba era arrivata al massimo nei quarti a Eastbourne nel 2019 anche se nel 2014 era riuscita a battere Serena Williams a Wimbledon. La francese ha firmato così la terza vittoria contro una Top 20 nel 2021, la seconda in questo torneo in cui ha eliminato anche la canadese Bianca Andreescu.

Con 19 vincenti a 34, e 20 gratuiti contro 29, Cornet ha completato la prima vittoria in una partita completata contro Muguruza (ritiri a parte).

"E' stata una partita con tante emozioni, non posso credere di avercela fatta" ha detto la francese.

"Muguruza è una campionessa, non molla mai. In certi momenti avrei dovuto cercare il vincente anche di più, senza aspettare il suo errore. Ero un po' tesa, sono sempre stata sotto nel punteggio nel terzo set ma non ho mai mollato".

Cornet ha definito "inattesa ma bella" la sensazione di giocar bene sull'erba dopo una stagione su terra poco soddisfacente in termini di qualità di tennis e risultati.

Anche Bencic ha mostrato grande capacità di resistenza contro Alexandrova che l'aveva sconfitta due volte negli ultimi tre precedenti e in entrambe le sfide passate sull'erba. "Giocare contro di lei non mi piace" ha ammesso la svizzera, "è una giocatrice aggressiva, non ti dà tanto ritmo. Restare negli scambi è difficile".

Bencic ha anche mostrato le sue emozioni, positive e negative. "In campo devo diventare un po' matta, quando lo faccio poi gioco meglio" ha ammesso. Così Bencic ha raggiunto la seconda semifinale della stagione.