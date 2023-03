Sanremo: Mager batte Zeppieri e centra i quarti

Sole, quasi totale assenza di vento e temperature sempre al di sopra della media sono stati gli ingredienti meteo di questa giornata 'perfetta' della Sanremo Tennis Cup dedicata ai primi match degli ottavi di finale del singolare, e al primo turno del tabellone di doppio. La ciliegia sulla torta l'ha messa Gianluca Mager, nato e cresciuto sui campi del Tennis Sanremo dove si sta giocando il torneo Challenger125 dell'Atp Tour, organizzato da Master Group Sport in collaborazione con il Circolo ospitante, sostenuto da Regione Liguria e con il patrocinio del Comune di Sanremo. Dopo aver superato il primo turno, Mager (n.287 Atp) si è lasciato alle spalle la pressione del debutto e nell'ora centrale della giornata odierna è sceso in campo, ancora da sfavorito secondo il ranking mondiale, contro il connazionale Giulio Zeppieri (n.124 Atp).

Il beniamino di casa, sostenuto dai suoi tanti tifosi presenti sulle tribune, ha vinto giocando a tratti il suo miglior tennis, senza mai perdersi d'animo in particolare nel primo set quando, dopo essere andato sul 3-1 grazie ad un break nel terzo game non ha sfruttato due palle-break per salire 4-1 e servizio ed ha concesso il contro-break nel sesto game. Mager non ha concretizzato altre due occasioni di fuga sul 4 pari e la decisione è stata così rinviata al tie-break che ha visto il padrone di casa passare dal 3-4 al 7-4 in un turbinìo di emozioni. Zeppieri, 22 anni da compiere a maggio, ha subìto il contraccolpo, è sembrato meno incisivo e dopo un avvio di secondo set senza palle-break, è crollato nel finale cedendo il servizio nell'ottavo game per uno score finale di 7/6 6/3 dopo un'ora e 36' di gioco.

Venerdì nei quarti di finale Mager giocherà contro il ceco Kopriva che dopo aver fatto fuori Cecchinato nel primo turno, oggi si è sbarazzato agevolmente del ventenne Flavio Cobolli al quale ha lasciato solo 4 giochi (63 61). Altri due incontri degli ottavi si sono giocati sul Centrale sanremese, due match che hanno promosso altrettanti tennisti francesi. Per primo Alexandre Muller che ha meritato la vittoria 75 62 su uno dei favoriti del torneo, il russo Shevchenko, imitato tre ore dopo dal 18enne Luca Van Assche che ha interrotto il percorso di Giovanni Fonio proveniente dalle qualificazioni con un duplice 6-3

Sui campi 1 e 2 si sono giocate le prime sfide del torneo di doppio. Tra queste spicca il successo della coppia azzurra Maestrelli/Nardi in tabellone grazie ad una wild-card, capaci di eliminare la coppia testa di serie n.1 Escobar (Ecu)/Reboul (Fra) con il punteggio di 36 64 12-10 al termine di un'ora e 48' di gioco che ha entusiasmato il pubblico.

Domani, giovedì 30 marzo, il programma inizia alle 11 con gli altri quattro incontri degli ottavi: Kovalik (Svk) vs Piros (Hun) sul Centrale, alla stessa ora Coppejans (Bel) vs Ofner (Aut) sul Campo1, e ancora sul Centrale, dopo un match di doppio, derby italiano tra i qualificati Lavagno e Vavassori, e infine Pellegrino contro la prima testa di serie, il peruviano Varillas.

A godersi spettacolo e sole sui campi del Circolo, oltre a Lorenzo Musetti oggi anche Fabio Fognini.

È possibile acquistare i biglietti presso tutti i punti vendita del circuito Vivaticket e sul sito Vivaticket.com al link: https://www.vivaticket.com/it/tour/sanremo-tennis-cup/3357

Tutte le news e gli aggiornamenti su https://sanremotenniscup.it/

ORDINE DI GIOCO

TABELLONE SINGOLARE

TABELLONE DOPPIO

QUALIFICAZIONI