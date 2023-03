Santiago: Musetti a fari spenti eliminato da Munar

Ancora una prestazione da dimenticare per Lorenzo Musetti, eliminato al primo turno del torneo di Santiago del Cile dall'ottimo spagnolo Jaume Munar, numero 66 del mondo, e vittorioso meritatamente con un 64 64 senza storia.

Un'ora e 31 minuti giocati a fari spenti da Musetti, molto falloso, poco ispirato, decisamente lento e senza la grinta necessaria per poter invertire l'inerzia della partita.

Lorenzo viene punto a freddo, parte al piccolo trotto mentre lo spagnolo viaggia da subito a ritmi altissimi. E il break che l'azzurro subisce nel primo game è fatale per l'assegnazione della prima frazione. Musetti manca una palla del contro break nel secondo game, poi tre consecutive nel quarto prima di spegnersi.

In un lunghissimo secondo game del secondo set, Musetti arriva per altre due volte alla palla break, ma anche in questa circostanza ha poca fortuna. Lo spagnolo si salva con mestiere e nel game successivo strappa la battuta lanciandosi avanti un set e un break. Musetti è sul baratro, sotto 6-4 3-1. Munar non accusa timori reverenziali e chiude senza patemi alla prima palla match tra l'esultanza del suo clan.

Per Munar è l'ottava vittoria della carriera contro un top 20: le precedenti contro Cecchinato a Cordoba 2019, contro Fognini a Buenos Aires 2019, contro Zverev a Marrakech 2019, contro Fognini a Marbella 2021, contro Carreno Busta a Indian Wells 2022, contro Basilashvili a Barcellona 2022 e contro Ruud a Tokyo 2022.

Per l'azzurro è la quarta sconfitta nelle ultime cinque partite giocate. Musetti ha perso da Tiafoe in finale di United Cup, da Lloyd Harris all'esordio dell'Open d'Australia, poi ha battuto Pedro Cachin al primo turno di Buenos Aires, ha perso da Juan Pablo Varillas (101 Atp) nei quarti, ha ceduto a Nicolas Jarry a Rio de Janeiro e ora da Munar a Santiago.

In classifica mondiale Musetti rimane virtualmente tra i primi 20, ma dovrà difendersi dagli attacchi di Tommy Paul, Matteo Berrettini e Alex De Minaur, tutti in gara ad Acapulco e virtualmente in grado di superare l'azzurro.