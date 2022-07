Sanyo e Tapia preparano l’esordio nel Premier Padel… vincendo

Reus, Copenaghen, Vienna, Valencia e ora anche Malaga. La classifica mondiale dice (giustamente) che la coppia più forte del mondo del padel è quella composta da Juan Lebron e Ale Galan, ma – almeno se si stringe il discorso al solo World Padel Tour – nel corso del 2022 nessuno ha vinto quanto Agustin Tapia e Sanyo Gutierrez. I due argentini erano a quota quattro titoli come i diretti concorrenti e hanno appena fatto cinque in Costa del Sol, una delle terre del padel per eccellenza, vincendo (per la prima volta) due appuntamenti consecutivi. Un dato che ben racconta il loro splendido periodo di forma, in una stagione nella quale stanno ribadendo di essere la seconda coppia più forte del mondo, davanti a un duo Navarro/Di Nenno che li precede nel ranking ma sta piacendo (e vincendo) molto meno rispetto al 2021.

A Malaga il “mago” Sanyo e il suo giovane compagno (23 anni compiuti il giorno della finale) hanno chiuso il torneo senza cedere un set, aiutati anche dallo scivolone all’esordio di Galan/Lebron, che dopo qualcosa come sette finali consecutive (la maggior parte vinte) hanno pagato il conto alla fatica. Meglio per i rivali, bravi a interpretare meglio degli altri le condizioni di gioco indoor del Palacio de Deportes José María Martín Carpena, dove in semifinale hanno sconfitto Momo Gonzalez e Alex Ruiz e in finale hanno avuto la meglio per 7-6 6-4 contro Pablo Lima e Franco Stupaczuk, capaci di arrivare in fondo in una parte bassa del tabellone che ha perso Belasteguin/Coello al primo turno e Navarro/Di Nenno al secondo, battuti da Nieto/Yanguas. In entrambi i set della finale i due argentini sono stati avanti fin dall’inizio, non riuscendo a concretizzare il vantaggio (da 5-3 a 5-5 nel primo, da 4-2 a 4-4 nel secondo) ma trovando comunque il modo di spuntarla nei momenti decisivi.



Per Sanyo e Tapia si tratta di una vittoria importantissima anche in ottica Premier Padel: dopo aver saltato i primi tre Major stagionali e Doha, Roma e Parigi, la coppia sudamericana è pronta a fare il proprio esordio nel nuovo circuito a partire dall’appuntamento del WiZink Center di Madrid, in programma dall’1 al 7 agosto. Nessuno ci arriverà col loro stesso stato di forma, e anche col morale alle stelle dopo due titoli consecutivi. Il debutto non poteva proprio arrivare in un momento migliore.

Per quanto riguarda il circuito femminile, il dodicesimo torneo della stagione ha premiato le numero due Ari Sanchez e Paula Josemaria, al decimo successo in coppia fra 2021 e 2022. Le loro avversarie in finale? Facile: le numero uno Gemma Triay e Alejandra Salazar, come successo la bellezza di otto volte in dodici tornei, a testimonianza di gerarchie molto molto chiare. Le due giovani spagnole hanno vinto per la quarta volta, imponendosi con un doppio 6-3 in un duello che stavolta le ha viste giocare meglio dall’inizio alla fine e andare in vacanza col sorriso. Fra oltre un mese il prossimo appuntamento, dal 5 settembre a Cascais (Portogallo).



Nel Cuadro Final dell’evento di Malaga c’erano ben quattro italiane: la miglior è stata Carolina Orsi, che insieme alla compagna Sandra Bellver ha superato il primo turno battendo Cortiles/Alonso, prima di cedere alle gemelle Majo e Mapi Sanchez Alayeto. Stop all’esordio, invece, sia per la coppia tutta azzurra Vinci/Sussarello, sia per Chiara Pappacena (con Xenia Clasca), comunque brave a superare il tabellone di qualificazione e guadagnarsi di nuovo la chance di giocare in mezzo alle più forti al mondo.