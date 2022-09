Sarà di nuovo Medevedev contro Kyrgios: agli Us Open torna la sfida dell’estate

E adesso tocca di nuovo a loro: Daniil Medvedev contro Nick Kyrgios, il n.1 del mondo contro l’outsider n.1 di questo 2022 ma soprattutto di un’estate in cui, partendo dalla finale raggiunta a Wimbledon, ha vinto 13 partite su 15, un torneo ATP 500 (Washington). E soprattutto ha battuto proprio Medvedev.

Erano gli ottavi di finale dell’ATP Masters 1000 del Canada: ora il faccia a faccia più intrigante del tennis attuale si ripropone negli ottavi agli Us Open, un livello che Kyrgios non aveva mai raggiunto nell’ultimo Slam dell’anno.

Il 27enne di Canberra si è guadagnato questa nuova chance battendo uno dei nuovi beniamini dal pubblico statunitense, l’estroso (a partire dalle pettinature) J.J. Wolf, in una partita senza storia, ricca di colpi spettacolari ma mai in discussione nel punteggio e terminata 6-4 6-2 6-3 in un’ora e 54 minuti.

Lo stadio Louis Armstrong era pieno come un uovo, contribuendo all’ennesimo record di spettatori in una giornata a Flushing Meadows: ben 72.039.

Il tennis tira tantissimo anche negli Usa e l’ultima passerella di Serena Williams ha di certo catalizzato ulteriormente l’attenzione, ma ormai il pubblico ha imparato a godersi anche i missili di Matteo Berrettini, l’indomabilità di Andy Murray e va matto per le trovate da prestigiatore di Kyrgios. Specie ora che non si limita più a stupire con le sue palle morbide alternate a proiettili fulminanti ma vince anche.

Dopo aver imperversato nei tornei che hanno fatto da prologo a questi Us Open, è arrivato a New York con l’idea di chiudere in bellezza il tour americano prima di tornarsene finalmente a Canberra, sul divano di casa sua a guardarsi in pace in tv il basket NBA.

Ha dovuto far fuori al primo turno l’amico fraterno Kokkinakis (e questo gli è costato parecchio), poi ha liquidato il francese Bonzi (ma di quel match si ricorda la sua protesta con l’arbitro perché qualcuno, secondo il suo naso fino, si stava facendo delle canne in tribuna e la cosa, dato che soffre d’asma, lo infastidiva). Ora che ha liquidato anche la pratica J.J. Wolf può finalmente concentrarsi su qualcosa di grosso, come la nuova sfida a Daniil Medvedev, con cui è in vantaggio 3-1 negli scontri diretti. In campo porterà di nuovo tutte le sue armi, a partire dal servizio, uno dei più velenosi del pianeta, che anche contro Wolf gli ha garantito 21 ace.

Medvedev da parte sua sarà sicuramente più pronto rispetto alla sfida agostana di Montreal. Il clima e i campi di New York gli si addicono particolarmente e, partita dopo partita, sta ritrovando quella condizione straordinaria che nel 2021 gli permise di battere in finale Novak Djokovic, precludendogli l’impresa Grande Slam. Allora fu proprio la battuta a fare la differenza tra i due. Anche oggi, contro Yibing Wu, primo cinese della storia al terzo turno degli Us Open, i suoi 12 ace a 1 hanno contribuito a fare la differenza e a fissare il punteggio sul 6-4 6-2 6-2. Un match che è durato un minuto in più (un’ora e 55 minuti) rispetto a quello di Kyrgios.

I "preliminari" sono ormai finiti: con gli ottavi di finale il torneo entrerà nella fase calda. La battaglia di servizi, di teste calde e molto pensanti tra Medvedev e Kyrgios non sarà l’unico confronto stuzzicante.

Con le partite della quinta giornata si è completato il quadro nella parte alta del tabellone. Subito sotto Medevedev-Kyrgios (e quindi potrenziali avversari nei quarti del vincitore) ci sono Pablo Carreno Busta (che ha superato Alex De Minaur) e Karen Khachanov (che ha approfitta dell’infortuno muscolare alla coscia toccato a Jack Draper quando il match era in equilibrio, un set per parte).

Sotto ancora troviamo Matteo Berrettini contro lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina e il francese Corentin Moutet (emerso da uno slot di outsider che comprendeva lo statunitense Holt e l’argentino Cachin) che dovrà vedersela con Casper Ruud (sopravvissuto a 5 set contro lo statunitense Tommy Paul (6-7 7-6 6-7 7-5 6-0 il punteggio finale di una partita durata 4 ore e 23 minuti).