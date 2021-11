Sascha: 'Sono pronto per vincere uno Slam'

Alexander Zverev ormai è un campione maturo. Lo ha dimostrato una volta di più vincendo le prime Nitto ATP Finals torinesi. Un torneo che ha meritato, controllando la finale contro Medvedev dall'inizio alla fine.

“Avevo perso cinque volte con lui nelle ultime cinque occasioni - spiega Sascha - ma stavolta ho giocato uno dei miei migliori match. Se lo lasci entrare nei suoi schemi diventa dura, perché è uno dei migliori nel gestire lo scambio da fondo, dunque devi cercare di mantenere il controllo".

"Sono contento di andare in vacanza così. È speciale, questo trofeo, ed è speciale vincerlo in Italia, un Paese che adoro e dove il pubblico contribuisce a rendere l'atmosfera ancora più elettrizzante. Torino ha superato persino Londra, che pure era stato un successo. Ma io in verità sono già concentrato sul prossimo anno, non vedo l'ora che inizi il 2022”.

Zverev vuole il trofeo accanto a sè, mentre risponde alle domande dei giornalisti. “Non poteva andare meglio, sono felice di come è andata la stagione e sono altrettanto contento di come è finita. Ma datemi il trofeo... (ride, ndr)”.

Nel 2022, da lui, ci si aspettano grandi cose. "Spero che tutto dal prossimo anno torni in maniera definitiva alla normalità, spero che la questione covid non incida sulla vita del Tour e che i tornei si possano giocare regolarmente, anche per il pubblico".

Ormai l'approccio ai match, anche contro i migliori al mondo, è sempre attento e senza sbavature: “Cerchi di giocare al massimo, quando vai in campo contro i migliori al mondo, e stavolta l'ho fatto. Sono felice della mia prestazione. Oggi è stato un gran match da parte mia. Penso di essere vicino a vincere un Grande Slam, sì".

Infine, un messaggio per papà Alexander senior, che non era a Torino. “Spero che papà stia bene, ma non voglio aggiungere di più, è una questione privata”.

DANIIL MEDVEDEV

Non ha troppe difficoltà a individuare la chiave del confronto, lo sconfitto. Daniil Medvedev analizza con la consueta lucidità quello che è accaduto in campo. "Su questa superficie il servizio è molto importante, e anche in semifinale non ero stato perfetto. Difficile da dire perché in battuta non ho reso come avrei potuto, mancava certamente qualcosa, non ho una risposta in merito ma in effetti il rendimento al servizio ha fatto la differenza. Sascha è un gran giocatore e mi ha fatto il break due volte, a volte non è sufficiente per vincere un match ma in queste condizioni basta e avanza”.

Al nostro livello penso che sia interessante trovarci spesso uno contro l'altro, perché si cerca sempre di fare qualcosa di diverso per mettere in crisi l'avversario. Forse ho preso il primo break dell'incontro proprio perché stavo cercando di cambiare rispetto alla sfida del girone. Poi, una volta in svantaggio, ho cercato di fare qualcosa di diverso per recuperare, ma non è bastato. Non credo sia 'difficile' giocare spesso contro lo stesso avversario, per quanto mi riguarda è più interessante. Anche se perdi, la prossima volta cerchi di fare qualcosa di meglio, è stimolante”.

Riguardo a un passaggio di consegne tra i Big 3 e i campioni più giovani, ormai sempre più imminiente, Daniil ci ride su. “Non è facile parlare di me stesso e dire che potrò prendere il posto di quei 3, ma con il mio coach ridiamo spesso per questo: quando si ritirò McEnroe si diceva che dopo la sua generazione non ce ne sarebbe stata un'altra così interessante, poi accadde lo stesso con Sampras e Agassi, adesso la storia si ripete coi Big 3. Prima di loro, allo stesso modo dicevano che il tennis non sarebbe stato più interessante, e invece... La nostra generazione magari non avrà qualcuno in grado di vincere 20 Slam, ma non sarà una vergogna se non accadrà. Io posso solo dire che darò il massimo per vincere i grandi titoli”.

“Zverev e gli Slam? Ci sono tanti giocatori che possono vincere uno Slam oggi: Sascha per esempio stava servendo per il match agli Us Open, lo ha sfiorato e per poco non lo ha centrato. Qualcuno può essere infortunato o non in forma durante un torneo, qualcuno può avere più o meno fortuna. Ma è ovvio che Zverev possa vincere uno Slam, anche se è difficile dire quando perché ogni torneo ha un diverso scenario, e dover vincere sette match di fila rende tutto molto complicato”.