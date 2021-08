Scattano gli Us Open e SuperTennis fa 5 Tg al giorno

Scattano gli Us Open e SuperTennis, come sempre, sarà in prima fila. Da lunedi 30 agosto a domenica 12 settembre si moltiplicano gli appuntamenti con l’informazione per seguire senza sosta l’ultimo slam dell’anno.

Si parte ogni mattina con un tg alle 8.00 e uno alle 10.00: le immagini dei match e le interviste ai protagonisti per raccontare tutto quanto successo nella notte.

Alle 13.30 c’è poi l’appuntamento con SuperTennis Today. Non solo cronaca ma anche approfondimenti con i nostri opinionisti in studio e interventi in diretta dalla nostra inviata a New York Francesca Paoletti. Un salotto da non perdere per vivere da vicino i grandi temi di giornata.

Nel pomeriggio poi, alle 16.45, quando a New York sta per iniziare una nuova giornata di gare, ecco che torna l’informazione con una nuova edizione del tg. L’ultimo appuntamento quotidiano è alle 21.00, con aggiornamenti dei match in corso e presentazione di quelli in programma.

Tra le varie edizioni dei telegiornali e degli studi, nei prossimi 15 giorni Supertennis presenta un palinsesto ricchissimo riproponendo i migliori match dell’estate, il meglio della storia recente delle Us Open Series, oltre a un focus sui numeri uno d’Italia, con i migliori incontri del 2021 di Matteo Berrettini e di Camila Giorgi.

Insomma, anche senza match live, su Supertennis, due settimane imperdibili.