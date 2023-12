Se l'appassionato di tennis è...un serpente (velenoso)!

Ok, a Miami una volta il tedesco Tommy Haas si è fatto un selfie con una iguana! Ma l'intruso di stamane sul Centrale di Brisbane era decisamente meno amichevole. Ad interrompere un match di primo turno delle qualificazioni del "Brisbane International" è stato infatti un serpente bruno, chiamato anche pseudonaja textilis, capace di infliggere morsi potenti e il cui veleno può causare paralisi progressiva e sanguinamento incontrollato, secondo il sito web dell'Australian Museum. Proprio l’Australia ospita 20 delle 25 specie di sepenti più velenose al mondo, anche se le morti per i morsi di questi rettili sono abbastanza rare.

Ad ogni modo la partita tra l'austriaco Dominic Thiem, ex numero 3 del mondo ed attuale n.98 ATP, e l'australiano James McCabe, n.272 del ranking, è stata sospesa per 40 minuti, in modo da permettere ad un esperto, chiamato in soccorso, di catturare l'ospite indesiderato e rinchiuderlo in un sacco.

L'austriaco Dominic Thiem è poi riuscito a districarsi da una situazione complicata, annullando tre match-point consecutivi nel nono game del secondo set, qualificandosi per il turno decisivo delle qualificazioni (26 76 64 lo score) dove domenica affronterà l'italiano Giulio Zeppieri, n.135 ATP.

The Brisbane International is off to an unusual start... with tennis officials having to deal with snake invasion!@AdamJackson_9 #9News pic.twitter.com/39cusAvnOF

— 9News Queensland (@9NewsQueensland) December 30, 2023