Seppio alla Roger: non la smette più

L’ultima volta che aveva giocato al caldo su una terra rossa assolata così era alla Pro Recco Tennis, quattro campi storici nella cittadina famosa per la focaccia al formaggio. Estate 2020, serie A2 con il Tennis Club Santa Margherita Ligure.

Un luogo da villeggianti, con dall’altra parte della rete l’olandese Robin Haase a difendere i colori di un club partenopeo che pareva paracadutato lì per caso come lui: eppure Andreas Seppi l’aveva presa con la solita serietà, perché era in ballo la promozione in A1. Se l’era fatta in macchina da solo, dal suo Alto Adige, dove era tornato appena finita la partita, dove lo aspettava la moglie Michela e la figlioletta Liv, nata in Colorado il 20 febbraio. Aveva vinto nel suo solido modo pulito, essenziale, costruito in anni di lavoro a Caldaro con coach Massimo Sartori.

Oggi sul campo 13 del Roland Garros un Andreas ormai 37enne era ancora lì (sempre lì, lì nel mezzo... direbbe Ligabue) con quel suo tennis essenziale, lineare e pieno di esperienza a fare la sua parte, come sempre fino in fondo. Ormai lontano dai riflettori, da n.98 del mondo (il decimo dei dieci italiani tra i Top 100) affrontava uno con 17 anni meno di lui e addirittura n.21 del mondo, Felix Auger Aliassime. Il canadese Next Gen che ha affrontato la stagione sul rosso sotto la guida addirittura di Toni Nadal, lo zio del tennis più famoso del mondo

La sfida, giocata come un braccio di ferro da fondocampo, ha lasciato a bocca aperta gli ignari, quelli che tutto sanno del tennis predestinato di Aliassime e nulla di quel maturo biondino sempre in forma, col cappellino e la ProKennex verde e nera. Lo stupore veniva dal fatto che di differenza tra i due, se parliamo di livello di gioco, non se ne vedeva proprio.

Certo, sarebbe bastato sapere che Seppi vanta come best ranking il n.18 assoluto, raggiunto nel gennaio del 2013, che è solo un posto sotto al n.17 che Felix, il nuovo fenomeno, ha toccato nell’ottobre del 2019.

Oppure sapere che quella al Rolang Garros è la sua 63esima presenza consecutiva nei tabelloni dei tornei del Grande Slam. Un certificato di qualità che dice che da oltre 15 anni sei costantemente un tennista di altissimo livello. Nell’elite di quelli che trovano posto nel tabellone dei tornei del Grande Slam.

Dunque c’è poco da stupirsi se Roger se la gode a farsi scattare una foto insieme dopo l’allenamento a Parigi e quando Andy Seppio la posta su Instagram con il commento “We keep on going”, noi andiamo sempre avanti, Federer risponde: “Più belli del mundo, seppio”.

Come non c’è da stupirsi che i primi due set del match siano nelle mani dell’azzurro, capace di imporre il suo ritmo, i suoi colpi anticipati con poca (o nessuna) rotazione. Andy Seppio sa che cosa fare su un campo da tennis come pochi altri, si tratti di quellid ella Pro Recco o del Roland Garros.

Certo lo fa con le sue armi, che sono quelle della regolarità aggressiva, delle diagonali incisive, della capacità di costruire scambi profondi che avvolgono l’avversario in una rete che stritola. Non la super potenza, non i tocchi estrosi: una solidità altoatesina che scolpisce la partita come uno di quei bellissimo blocchi di legno finemente lavorati dalle sue parti.

In più lo deve fare poggiando su quell’anca dolorante e consumata che due volte all’anno si fa sostanzialmente ricostruire con un’infiltrazione di piastrine, pratica che gli ha consentito di prolungare la carriera fino all’attuale veneranda età ma che lo obbliga a due stop all’anno, quasi un mese ogni volta.

Andreas è ripartito dall’ATP di Parma, dopo la sosta-anca, puntando ai tornei sull’erba, dove le sue traiettorie piatte e filanti sono più efficaci che altrove. Roland Garros è un super allenamento agonistico per lui. Così, ritrovarsi al primo turno davanti un uragano fisico come Auger Aliassime è una specie di test fisico. Ma anche mentale, perché giocare alla pari con uno dei migliori delle nuove generazioni è una sfida intrigante pure per uno che non ha davvero più nulla da dimostrare.

Seppi è stato l’architrave del tennis italiano, per molti anni l’unico giocatore vero, sempre attendibile, insieme a fabio Fognini, più brillante nelle punte di rendimento ma meno affidabile sul lungo periodo. E’ stato il primo italiano a vincere un titolo su 3 superfici diverse: nel 2011 sull’erba di Eastbourne, nel 2012 sulla terra battuta di Belgrado e sul duro indoor a Mosca.

Così non stupisce che sia stato il primo riferimento per il ragazzino Sinner quando si è immaginato tennista, uno della sua terra.

Così non stupisce che il quasi coetaneo di Jannik, il poderoso Felix sia finito, un colpo dopo l’altro, nella polvere del campo 13. Non è certo il primo a finirci, a Parigi come a Recco. Se ne faccia una ragione