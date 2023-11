Serata di principi a Palazzo Reale

Arrivano all’imbrunire. Uno dopo l’altro, nel cortile di Palazzo Reale. Ad attenderli un mare di appassionati disposti lungo tutto il “blue carpet” che conduce all’ingresso di quella che un tempo era la residenza dei Savoia, costruita nel sedicesimo secolo (“Un luogo incredibilmente bello e ricco di storia”, le parole di Djokovic). Fa freddo ma poco importa: non si può rinunciare alla chance di vedere da vicino, strappare un autografo e soprattutto farsi un selfie con il campione preferito. In un’atmosfera quasi surreale visto che la passerella, con tanto di stop & go alle tv in trepidante attesa, fa tanto divi hollywoodiani…

Il primo ad arrivare e Novak Djokovic ma i fan si scatenano con urla e gridolini in stile rock-star non appena dalla vettura della transportation ufficiale fa capolino la chioma rossa di Jannik Sinner, già reduce dal bagno di folla del pomeriggio al Nike Store insieme ad Alcaraz.

I principi del tennis si presentano tutti in outfit piuttosto comodi, con menzione speciale per il singolare poncho chiaro indossato da Tsitsipas che conferisce un che di mistico alla figura del dio greco del tennis. Dopo un lunghissimo passaggio tutto sorrisi ed allegria dedicato ai fan, ecco il momento della foto ufficiale dell’edizione 2023 delle Nitto ATP Finals, scattata sull’imponente scalone d’onore in marmo voluto da Vittorio Emanuele II.

Assolto l’impegno del media-day con carta stampata, radio e tv ecco il momento conviviale: i saluti del presidente dell’ATP Gaudenzi, del presidente della FITP Binaghi e del title sponsor Nitto, e la presentazione degli 8 campioni condotta da Stefano Meloccaro (con un Alcaraz che confessa “Me encanta l’italiano”). Un’ultima foto di rito, quindi via al cocktail informale dove gli invitati hanno avuto l’opportunità di incontrare da vicino i campioni.

Cosi tra vini doc e fingers food (vitello tonnato, battuta di Fassona al tartufo bianco d’Alba, gamberi kataifi) ancora complimenti, selfie e domande per i protagonisti delle Finals. Ad “approfittare” della possibilità di una foto con Jannik Sinner anche il due volte campione mondiale di nuoto Filippo Magnini, intervenuto alla serata con la moglie Giorgia Palmas, e Cristina Chiabotto. Tra gli intervenuti anche il Sindaco di Torino Stefano Lo Russo e l’Assessore allo Sport della Regione Piemonte Fabrizio Ricca.

Fine serata affidato a Colapesce e Di Martino che hanno cantato i loro successi chiudendo con una “Musica leggerissima” che ha fatto ballare tutti. Ma da domenica a suonare saranno i colpi dei "magnifici 8" sul Centrale del Pala Alpitour.